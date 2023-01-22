انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن تغيير كبير في مواعيد الدراسة في رمضان 1444 .. تعرف على المواعيد الجديدة (لم يسبق لها مثيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع قرب شهر رمضان فقد اصدرت وزارة التعليم السعودية ان الفصل الدراسي الثالث سوف يبدأ مع شهر رمضان، وبالتالي فإن الكثير من الطلاب يتساءلون عن مواعيد الدوام في رمضان لجميع المراحل الدراسية والتي وضحتها وزارة التعليم حيث ستقوم بتناولها من خلال سطورنا التالية.

الدراسة في رمضان 1444

وأوضحت وزارة التعليم بالسعودية عن مواعيد الدوام الدراسي بالفصل الدراسي الثالث وأكدت على أنه سيبدء من يوم الثاني من شهر أبريل المقبل، والذي يكون بالتزامن مع بدء شهر رمضان الكريم

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ولذلك بينت الوزارة أنه سوف يكون الحضور باليوم الدراسي الزامي ولم يتم التصريح بأنة سوف يتم الغاء الدراسة في شهر رمضان، أو القيام بتحويلها إلي التعليم أونلاين، ولكن اكدت علي أنة سوف يتم تخفيض عدد ساعات الدوام بالمدارس طوال شهر رمضان من أجل التخفيف علي الطلاب والمعلمين.

مواعيد الدراسة في رمضان

ولذلك أوضحت وزارة التعليم أن مواعيد الدراسة سوف تكون في شهر رمضان المعظم 1444 كالتالي:-

بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال سوف تكون ثلاث ساعات فقط.

بالنسبة لطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية سوف تكون اربع ساعات بشكل يومي.

أوقات الدراسة في رمضان للتصويت

وحددت الوزارة العديد من الخيارات أمام اولياء الامور من أجل أن يقوموا بالتصويت عليها لمواعيد الدراسة في رمضان 1444 والتي جاءت كالتالي:-