انت الان تتابع خبر المرور السعودي يطلق خدمة تجديد استمارة السيارة بدون فحص اذا وفرت هذه الشروط الهامة .. تعرف عليها!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الهيئة العامة للمرور في السعودية كشفت عن أليه جديدة ومنتظرة تتيح للمتقدم تجديد استمارة السيارة وذلك بدون فحص وبطريقة إلكترونية من خلال أبشر.

حيث ان هيئة المرور تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوفير الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين بطريقة إلكترونية بشرط استيفاء الشروط المقررة للحصول على الخدمة

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تجديد استمارة السيارة بدون فحص

تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق التطور في تقديم الخدمات للمواطنين بهدف تيسير الأمور وتوفير الوقت وتطويع الامكانيات التكنولوجية لجدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية ومن ضمن الخدمات التي توفرها للمواطن خدمة تجديد استمارة السيارة بدون فحص ويتم ذلك من خلال منصة ابرشر اللإلكترونية وفق شروط وخطوات سنتعرف عليها لاحقا.

شروط تجديد استمارة السيارة بدون فحص

وضعت الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية شروط الحصول على خدمة تجديد استمارة المركبة بدون فحص وتتمثل الشروط فيما يلي:

وجود وثيقة تأمين على السيارة سارية المفعول.

تسديد كافة المخالفات بالإضافة إلى رسوم تسجيل المركبة.

وجود شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

سداد كافة المخالفات المرورية سواء على السيارة أو مالكها.

لا تقل مدة صلاحية النموزج هن 180 يوم.

في حال انتهاء صلاحية تجديد الرخصة بدون فحص سوف يتم تسديد 100 ريال سعودي على كل سنة تأخير.

طريقة تجديد استمارة المركبة بدون ترخيص

وضح المرور طريقة تجديد استمارة السيارة بدون ترخيص عبر منصة ابشر الإلكترونية وفق خطوات يتم اتباعها للحصول على الرخصة في أسرع وقت وذلك باتباع التالي: