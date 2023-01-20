انت الان تتابع خبر السعودية تصدر قرار هام ومفاجئ بإعفاء هذه الـ 3 فئات بشكل كامل من رسوم تجديد الإقامة في جميع انحاء المملكة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اصدرت السعودية قرارا رسميا يقضي على أن هناك ثلاثة فئات معفية بصورة نهائية وَكاملة من رسوم تجديد الإقامة في السعودية في الفترة القادمة.

وفي ذات السياق .. أكدت الجوازات على أن الأنواع الثلاثة هذه معفية بشكل مطلق من التعويضات المالية للترقيات السكنية في المملكة وذلك اعتبارًا من أوائل سنة 2021.

78945147

ومنذ ذلك الحين ، أعلنت مصادر مطلعة في المملكة العربية السعودية أن البلاد هي الحرمين الشريفين. أن هناك أنواعًا عديدة من المقيمين في المملكة العربية السعودية معفاة من ضرائب الإقامة ، والتي تُدفع مرة في السنة ومرة ​​واحدة ، ومع هذا النص على موقع الوسط ، سنزودك بالتفاصيل.

الجوازات السعودية تحدد قائمة الفئات المعفاة بشكل نهائي من رسوم تجديد الإقامة

ثلاثة أنواع معفاة بالكامل من الضرائب لتحديث الإقامة في المملكة العربية السعودية بداية الشهر من بداية عام 2021 ، تفاصيل هذه الضرائب تهدف إلى تحديث الإقامة …

وهم معفون من تكلفة المعيشة المالية والتي يتم دفعها مرة واحدة في السنة ومرة ​​واحدة وحسب المصدر فهذه الاستثناءات تشمل الأنواع الحديثة وهنا وفي هذا التقرير سنشرح لك هذه الفئات بالتفصيل مثل جوازات السفر ينص على أن أشكال الأموال المعفاة مطلوبة عند التسجيل.

هذا لا يشير إلى أنهم لا يدفعون ضرائب أخرى لأنهم يتحملون مبلغًا محدودًا من الضرائب المتعلقة بالخدمات وكذلك التأشيرات. فيما يلي الأنواع المعفاة من ضرائب الإقامة في النسخة المحدثة لعام 2021 ، كما هو موضح في الأسطر التالية:

الفئة الأولى هي الأطفال المولودين لعمال مهاجرين والمولودين في المملكة العربية السعودية.

الفئة الثانية هي الزملاء الحاصلين على تأشيرة دراسة.

الفئة الثالثة هم الراغبون في الحصول على تأشيرة خروج نهائي من أراضي المملكة العربية السعودية.

العمالة الوافدة التي تعمل في جميع مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، وخاصة تلك التي يزيد فيها عدد العمال الوافدين عن عدد العمال في المملكة العربية السعودية ، سيتقاضون رواتبهم ، حيث ستلتزم هذه المؤسسات بدفع مبلغ مال لكل عامل أجنبي يزيد عن متوسط ​​عدد العاملين في المملكة العربية السعودية في هذه المؤسسات العاملة.