انت الان تتابع خبر زيادة كبيرة وخيالية لسعر برميل النفط عالميا لهذا السبب المفاجئ .. وسعر الوقود يصل إلى حد مخيف لأول مرة في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت اسعار النفط عالميًا، اليوم ارتفاع كبيرة وذلك في تعاملات اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023، حيث انها تتجه إلى حصد مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

و ذلك يأتي مدفوعًا إلى حد كبير بآفاق اقتصادية مشرقة للصين؛ الأمر الذي سوف يعزز الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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سعر برميل النفط عالميًا اليوم

بحلول الساعة 07:50 صباحًا بتوقيت غرينتش (10:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر مارس/آذار 2023- بنحو 0.65%، إلى 86.72 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم فبراير/شباط 2023- بنسبة 0.42%، إلى 80.67 دولارًا للبرميل، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 19 يناير/كانون الثاني، على ارتفاع بأكثر من 1% بالقرب من أعلى مستويات إغلاق منذ 1 ديسمبر/كانون الأول، وسط مخاوف من تراجع الإمدادات.

الطلب الصيني

أظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، أمس الخميس، ارتفاع الطلب الصيني على النفط، في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط.