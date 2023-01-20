انت الان تتابع خبر كيفية دخول السعودية بدون تأشيرة لمدة 4 أيام بتذكرة السفر فقط .. والمدن المسموح بالتنقل فيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الخطوط السعودية سوف تكشف قريبا عن برنامج "تذكرتك تأشيرة" الذي يتيح للمسافرين على متنها من دخول أراضي المملكة لمدة 96 ساعة، ويمكن عبرها من التجول في مناطق المملكة وأداء العمرة.

وقال عبدالله الشهراني، المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية '"إن البرنامج المستحدث سوف يسمح للزائر ارتباط تأشيرته بمرحلة إصدار التذكرة، فحينما يَهم المسافر بشراء تذكرة فإنه سيرتبط بسؤال مباشر عن مدى حاجته للتأشيرة، فإذا أجاب بـالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء لموقع وزارة الخارجية لاجل الحصول على تأشيرة مثلما هو متّبع في بعض البلدان.

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وأكد أن برنامج "تذكرتك تأشيرة" سيخلق حالة طلب كبيرة على الرحلات الدولية إلى السعودية، مبدياً استعداد الناقل الجوي في خطته للعام الجاري لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ40%، كما أن هناك وجهات جديدة من المتوقع التوسع فيها وسيعلن عنها قريباً.

وأضاف الشهراني أن ما دعانا إلى إطلاق البرنامج رغبتنا في أن تستبشر الخير الكثير من الجاليات الإسلامية بأن تكون السعودية نقطة توقف لهم وبخاصة مدينة جدة لأداء مناسك العمرة، وبعدئذ إكمال رحلتهم، فالبرنامج الحديث سيكون ممكّنا كبيرا لهؤلاء المسافرين بنسب كبيرة، موضحاً أن "تذكرتك تأشيرة" ليس مقتصرا على مطار جدة فحسب بل يشمل المطارات الدولية كافة.