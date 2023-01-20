انت الان تتابع خبر بعد التعديلات الأخيرة .. التعليم السعودي يعلن موعد الإختبارات الشفوية والعملية والتحريرية لجميع المراحل الدراسية ستبدأ في هذا الموعد الغير متوقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة التعليم السعودية عن الموعد الأخير للاختبارات النهائية في الترم الثاني 1444 حيث أن الفصل الدراسي الثاني اقترب على الانتهاء، وفقا للخطة الدراسية التي قامت الوزارة بإعلانها في بداية العام 2 صفر 1444.

يذكر أن النظام الدراسي الجديد المعتمد من وزارة التعليم هذه السنة هو 3 فصول دراسية وليس فصلين.

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موعد الاختبارات النهائية للترم الثاني

قبل بدء الدراسة في العام الحالي أوضحت وزارة التعليم أن هذا العام سيكون ثلاثة فصول بدلاً من فصلين وقد انتهى الفصل الدراسي الأول وأوشك الفصل الدراسي الثاني 1444 على الانتهاء، مما يجعل موعد الاختبارات النهائية هو سؤال يتردد في أذهان جميع الطلاب لمعرفه ميعاد الاختبارات الشفوية والتحريرية والإستعداد جيدًا لها:

موعد الاختبارات النهائية الشفهية والعملية: ستكون يوم الأحد الموافق 28 رجب 1444 الموافق ميلاديًا 19 فبراير 2023 .

الاختبارات النهائية التحريرية: يوم الأحد الذي يوافق 6 شعبان 1444 ويصادف 26 فبراير 2023.

تكون الاختبارات النهائية 1444 الفصل الدراسي الثاني حضورية لجميع الطلاب بمختلف المراحل.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني

يستفسر بعض الطلاب عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني وهذا بعد إعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن جدول الاختبار النهائي وكيف ستتم، حيث من المقرر أن تكون الاختبارات النهائية يوم 26 فبراير 2023 وهذا حسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في بداية العام الدراسي، حيث أن الفصل الدراسي الثاني سوف ينتهي يوم 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023 وبعد أن يحصل الطلاب على إجازة مدتها 10 أيام متتالية سوف يعودون مرة أخرى للدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثالث الموافق تاريخ 12 مارس والذي يصادف هجريًا 20 شعبان 1444..