انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن عقوبة السجن عام ونصف وغرامة 6000 ريال لكل مقيم ومواطن يحمل هذا الشيء معه من اليوم .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن توضيح هام يتعلق بحيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيصٍ يعاقب عليه النظام حسب اللائحة التنفيذية.

ونشر الأمن العام، على موقعه الرسمي في “تويتر”: “حيازتك سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص، مخالفة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، فبادر بالاستفادة من المهلة الممنوحة، بتسليم أو ترخيص ما لديك من أسلحة وذخائر”

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عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص

وأوضح الأمن العام، أن عقوبة كل من ثبتت حيازته سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر

وكشف الأمن العام، عن شُرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، التي تتلقى طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر.

وأوضح الأمن العام، في تغردية عبر “تويتر”، أنه حالة الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملاً على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.

طريقة ترخيص السلاح

وحدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.