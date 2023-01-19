متى موعد الإجازة المطولة القادمة 2023 في الفصل الدراسي الثاني وكم عدد أيام إجازة نهاية الأسبوع في السعودية

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رياض - احمد صلاح - متى موعد الأجازة المطولة القادمة 2023 في الفصل الدراسي الثاني وفق التقويم الدراسي 1444 بالسعودية، كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن جدول اجازات الترم الثاني للعام الدراسي 2022،2023 وذلك حسب الخطة الثانوية الموضوعة من قبل الوزارة بعد تعديل التقويم الدراسي للعام الحالي1444، على أن تبدأ الاجازة المطولة الثانية يوم الخامس عشر من شهر يناير ويوم السادس عشر من نفس الشهر.

متى موعد الأجازة المطولة القادمة 2023 في الفصل الدراسي الثاني

تم استئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الهجري 1444، في الرابع من شهر ديسمبر 2022، حيث يطبق في هذا الترم أربعة إجازات رسمية حصل الطلاب على اجازة واحدة ويتبقى ثلاثة إجازات، كما أن الاجازة المطولة الثانية ستبدأ خلال أيام، حيث تبدأ الإجازة المطولة الأولي في يوم الأحد 18 شهر ديسمبر 2022 الموافق 24 شهر جمادى الأولى 1444، وتبدأ الإجازة الثانية يوم الأحد والاثنين 15-16 شهر يناير 2023 الموافق 22-23 شهر جمادى الآخرة 1444، وتبدأ إجازة يوم التأسيس الخاص بالمملكة يوم الأربعاء والخميس 22-23 شهر فبراير 2023 الموافق 2-3 شهر رجب 1444، كما ستبدأ اجازة بداية الترم الثاني يوم الخميس 2 شهر مارس 2023 الموافق 30 شهر رجب 1444.

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إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية للفصل الدراسي الثاني

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد الاجازة المطولة للفصل الدراسي الثاني حيث سيحصل الطلاب على الاجازات الرسمية المعلن عنها من خلال جدول الاجازات المطروح على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية التي اهتمت بوضع كافة التساؤلات الخاصة بمواعيد الاجازات المطولة للمدارس والجامعات داخل المملكة، كما سيتم استئناف الدراسة فور انتهاء الاجازات المطولة الخاصة بالطلاب.