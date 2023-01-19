انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تحذر وتقوم بحظر التجوال في جميع أنحاء المملكة.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة باصدار توجيه هام وذلك بعدم مغادرة البيوت عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد الى حين انتهاء الحالة المطرية التي سوف تشهدها المنطقة إلا للضرورة، موجهو دعوة عدم الاقتراب من مواقع تجمعات الأمطار لاسباب جوية قد تؤدي لاضرار مكثفة وتلحق الضرر بالمواطنين حرصاً على صحتهم واستقرار الأمان في المملكة.

حيث اشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل هذه المناكق (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان) من يوم غد (الخميس) إلى بعد غد (الجمعة) من 27 - 1444/5/29.أضرار التقلبات الحوية على السعودية تتسبب السيول التي تتعرض لها السعودية بين الحين والآخر في وقوع ضحايا بين قتلى ومصابين فضلاً عن خسائر مادية تٌقدر بملايين الدولارات، وهو ما يجدد انتقادات المواطنين السعوديين لرداءة البنية التحتية في بلدهم، كما يحي الجدل حول مدى كفاءة الحكومات السعودية في توظيف الموارد الضخمة للمملكة من عائدات النفط.

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وتعرضت مناطق مختلفة من السعودية لأمطار غزيرة منذ السبت 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، كما اعتبر 10 آخرون في عداد المفقودين. وكانت منطقة الرياض وضواحيها أكثر مناطق السعودية تضرراً، حيث تحولت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات أغرقت الأنفاق والطرق الرئيسية وأدت إلى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.

وتداول سعوديون صوراً ومقاطع فيديو للمياه تغمر الشوارع الرئيسية بالعاصمة إضافة لمقاطع تصور انهيار جزء من سقف إحدى صالات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مصحوبة بتعليقات ساخرة واتهامات بضعف الآداء الحكومي. وقال الداعية السعودي عادل الكلباني في تغريدة على تويتر "شكراً يا مطر علمتنا أن هيئة مكافحة الفساد نايمة في العسل"، في إشارة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أنشأها العاهل السعودي قبل ثلاث سنوات للتعامل مع ظاهرة الفساد الإداري والمالي الحكومي.

لكن عن انباء لمسؤول سعودي إشادته بنجاح عمليات إنقاذ المتضررين من الأمطار والسيول. وعزى المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد عبد الله الحارثي النجاح إلى جاهزية خطط وسرعة الانتشار والتمركز في المواقع المعرضة لمخاطر السيول، والمحددة بدقة عبر المصورات الجوية والخرائط الرقمية. وكانت السعودية من بين 7 دول عربية في منطقة الخليج اجتاحتها مياه الأمطار والسيول بسبب منخفض جوي يُعد الأقوى منذ ثلاثين عاما. وتقاسمت السعودية معظم الخسائر في الأرواح مع العراق، فيما كانت أكثر الأضرار التي تعرضت لها باقي دول الخليج مادية لاسيما فيما يخص البنية التحتية.