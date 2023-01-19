انت الان تتابع خبر انخفاض جنوني غير مسبوق لأسعار النفط عالميا لهذا السبب المفاجئ .. وتوضيح هام من ارامكو السعودية حول الأسعار في الشهور القادمة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط في ختام تعاملات الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، انخفاض كبير والذي ساعد على توازن السوق المخاوف المتعلقة يركود محتمل في الولايات المتحدة مقابل التفاؤل بأن رفع قيود كوفيد-19 في الصين سوف يغذي الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ووقت التسوية، فإن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بنحو 94 سنتاً أو 1.9% إلى 84.98 دولار للبرميل.

75357288

و انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 70 سنتاً أو 0.87% إلى 79.48 دولار للبرميل.

اما النمو الاقتصادي في الصين فقد تباطأ بشكل حاد إلى 3% في عام 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5% ويمثل ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976.

لكن البيانات لا تزال تتفوق على توقعات المحللين بعد أن بدأت الصين في التراجع عن سياستها الخاصة بكوفيد-19 في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تعافي النمو إلى 4.9% هذا العام.

أعربت شركة "أرامكو" السعودية عن ثقتها في ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2023 مع إعادة فتح الصين لاقتصادها وتعافي سوق الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر في مقابلة مع "بلومبيرغ"، إننا "متفائلون للغاية في ما يتعلق بعودة الطلب إلى السوق"، مضيفاً "بدأنا بالفعل نرى بوادر جيدة آتية من الصين، ونأمل، خلال الشهرين المقبلين، في أن نرى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك".

وأشار رئيس "أرامكو" إلى ارتفاع الطلب على وقود الطائرات بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام، مؤكداً أن "هذه الأرقام تتحسن باستمرار".

في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط في العام الماضي فبعد أن قفز مزيج برنت إلى ما يقرب من 130 دولاراً للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، هبط في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ اقتصادات الصين والولايات المتحدة وأوروبا ويتم تداوله عند نحو 86.80 دولار للبرميل، مرتفعاً واحداً في المئة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول).

يأتي ذلك في ظل توقعات العديد من البنوك الأميركية الكبرى، بما في ذلك "غولدمان ساكس"، أن يتخطى سعر النفط مستوى 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي مستندين إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع بحلول ذلك الوقت، وهبوط مخزونات الوقود في دول مثل الولايات المتحدة، واحتمال انخفاض الصادرات الروسية مع تشديد الغرب للعقوبات.