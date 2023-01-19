انت الان تتابع خبر توجيه عاجل من وزارة التعليم السعودية لجميع أولياء الأمور باتخاذ هذه الإجراءات الفورية للطلاب .. تفاصيل هامة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت إدارة تعليم السعودية في مناطق حفر الباطن في المنطقة الشرقية، باصدار تنويهات هام لأولياء الطلاب بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة.

ضرورة ارتداء الملابس الشتوية

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وبينت في منشور لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، قالت فيه: عزيزي ولي الأمر: نأمل منكم توجيه أبنائكم وبناتكم إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من أمراض البرد المصاحبة لفصل الشتاء”.

استمرار تعليق العودة الحضورية للدراسة

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه إدارة تعليم حفر الباطن، استمرار الدراسة “عن بُعد” عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن، مؤكدة أن القرار جاء، حرصًا على سلامة الجميع، وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تأجيل انطلاق الحصة الأولى بجميع المدارس

وكانت الإدارة العامة للتعليم بحفر الباطن، أعلنت قبل أيام تأجيل انطلاق الحصة الأولى بجميع مدارس المنطقة، بسبب الأحوال الجوية، حتى إشعار آخر.

تأجيل بداية الدوام المدرسي

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “نظرًا لبرودة الجو وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس يعلن تعليم حفر الباطن عن تأجيل بداية الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا ابتداءً الخميس الموافق 1444/6/19 وحتى إشعارٍ آخر لتبدأ الحصة الأولى في الساعة8:30 صباحًا”.