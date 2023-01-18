انت الان تتابع خبر عاجل قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم 1444 تشمل أوامر ملكية وتعليق على تمديد الدعم الإضافي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صدرت أوامر ملكية اليوم الثلاثاء الموافق 17 من يناير 2023، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مجموعة من ترقيات السادة المسؤولين في مختلف قطاعات المملكة الحكومية، كما حملت الأوامر الملكية العديد من الأخبار السارة للمواطنين السعوديين، ونوضح لكم أهم التفاصيل على النحو التالي.

أوامر ملكية اليوم

في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تم إجراء العديد من الترقيات المهمة لعدد من المسؤولين بالمملكة في القطاعات الحكومية المختلفة، وصدرت الأوامر الملكية بالترقيات التالية:

تم تعيين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللحيدان في وظيفة مدير عام على المرتبة الخامسة عشر في وزارة الحرس الوطني.

تم تعيين سعد بن عيد بن محمد المالكي في وظيفة مستشار أول أعمال على المرتبة الخامسة عشر في النيابة العامة السعودية.

تم تعيين منصور بن عبد الله بن منصور العصيمي في وظيفة مستشار قانوني أول وذلك بالمرتبة الخامسة عشرة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي.

تم تعيين سعد بن محمد بن سعد المطرود في وظيفة مدير مكتب وزير وذلك بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الرياضة.

تم تعيين خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم المحبوب في وظيفة مدير عام وذلك بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الرياضة السعودية.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

تمت الموافقة على العديد من ترقيات السادة المسؤولين بعد صدور أوامر ملكية عاجلة في عدد من القطاعات الحكومية، وجاءت باقي ترقيات الأوامر الملكية كالتالي:

تم تعيين عبد الرحمن بن سلمان بن على القحطاني في وظيفة مستشار أعمال وذلك بالمرتبة الرابعة عشر في هيئة الأمن العام.

تم تعيين سلطان بن عجمي بن سحلي الحمادي في وظيفة مستشار أعمال وذلك بالمرتبة الرابعة عشر في المديرية العامة للجوازات السعودية.

تم تعيين سعدون بن حمد بن عبد الله الماجد في وظيفة مدير عام وذلك بالمرتبة الرابعة عشر بهيئة الأحوال المدنية.

تم تعيين على بن مشبب بن محمد عيفان في وظيفة مستشار مالي وذلك بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة المالية السعودية.

تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

علق مجلس الوزراء على قرار تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي حساب المواطن لمدة 3 أشهر، كما أوضح خلال جلسته المنعقدة اليوم، أن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر، هو امتداداً لما تقدمة الدولة من حرص واهتمام بمصلحة أبنائها المواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الارتفاع العالمي في الأسعار، كما صرح مجلس الوزراء أن المملكة تواصل مسيرتها التنموية نحو تحقيق الريادة العالمية، في أشكال الطاقة النظيفة.