انت الان تتابع خبر كم باقي على يوم التأسيس السعودي 1444 ؟ وكم غرامة عدم منح إجازة يوم التأسيس ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي ينص على الاحتفال بيوم التأسيس السعودي تخليدًا لذكرى هذا اليوم كما يحصل موظفي القطاع العام والخاص بالدولة بالإضافة إلى المدارس والجامعة على إجازة رسمية هذا اليوم ، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي للاحتفاء بذكرى التأسيس والتوحيد في عام 1139 هجريًا 1727 ميلاديًا على يد الملك محمد أل سعود.

إجازة يوم التأسيس السعودي 1444

سيوافق يوم التأسيس السعودي للعام الحالي يوم الأربعاء 22 فبراير 2023 الموافق هجريًا 2 شعبان وستحصل كافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية على إجازة رسمية سوف تستمر أربع أيام بالترتيب:

الأربعاء 22 فبراير 2023 الموافق 2 شعبان 1444 يوم التأسيس السعودي.

الخميس 23 فبراير 2023 الموافق 3 شعبان 1444.

الجمعة يوم العطلة الأسبوعية 24 فبراير 2023 الموافق 4 شعبان 1444.

يوم السبت يوم العطلة الأسبوعية 15 فبراير 2023 الموافق 5 شعبان 1444.

غرامة عدم منح إجازة يوم التأسيس 1444

نظام العمل السعودي يضع عقوبة صارمة لكل صاحب عمل لا يمنح موظفيه إجازة في يوم التأسيس السعودي ويتم تطبيق هذا القرار على كافة القطاعات، ففي حالة عدم تطبيق قرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتم فرض غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي.