انت الان تتابع خبر أمر ملكي عاجل وزارة التعليم السعودية تزف بشرى سارة .. ‘‘إجازة مطولة‘‘ لمدة 4 أيام متواصلة لجميع المدارس بالمملكة تبدأ في هذا التاريخ !والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدر أمر ملكي عاجل النفاذ العام المنصرم 2022 على أن يكون ساري العمل به بالتقويم بشأن إجازة يوم التأسيس السعودي، واليوم نناقش خبر مفاده بأمر من الملك توقف الدراسة 4 أيام ، والتي عرفت أيضًا بمصطلح عطلة الأربع أيام ويتم تعليق الدوام تمامًا في السعودية، ومن هذا المنطلق بدأ المواطنين في التساؤل عن المدة التي تبقى حتى يأتي يوم التأسيس، وما هي قرارات الحكومة الخاصة بهذه الإجازة التي ستكون لكل القطاعين الخاص والعام ومعهم الطلاب، والسعودية وضحت بأن هذه الإجازة هي إجازة يوم التأسيس الذي يعد ضمن الإجازات الوطنية، إذ إنها يومين مدفوعين ويتابعها فوراً إجازة نهاية الأسبوع وبالتالي تصبح إجازة 4 أيام مدفوعة الأجر.

يوم التأسيس خلال هذا العام يأتي بتاريخ اثنين شعبان الذي يوافق 22 فبراير، وهو إجازة الأربع أيام التي صدر بشأنها أمراً ملكياً، إذ أنه سيكون يومين إجازة لليوم الوطني لكافة القطاعات والمدارس، ومن بعد ذلك يأتي إجازة انتهاء الأسبوع الجمعة والسبت، وبالتالي هنا تكون الإجازة أربعة أيام وتكون مدفوعة الأجر، حتى يستطيع الأجيال التمتع بالاحتفالات التي ستقام بذكرى تأسيس السعودية الأولى، التي كان يحكمها الإمام محمد، فهذه الذكرى تجعل الأجيال القادمة على دراية بكم التضحيات، التي قد تم تقديمها إلى إن وصلت السعودية.

يوم التأسيس بالسعودية الملك سلمان قد أقر بأن الثاني والعشرين من فبراير هو إجازة يوم التأسيس في كل عام، إذ أنه ذكرى لتأسيس السعودية الأولى التي قد بدأت في عهد الإمام محمد، هذا كان بتاريخ 1139 الذي وافق آنذاك فبراير 1727، ويتم الاحتفال بيوم التأسيس للاعتزاز بكم التضحيات مع الجذور الراسخة لتلك الدولة القوية، مع توضيح الارتباط الوثيق ما بين المواطنين وتوحيدهم ليكونوا جميعاً تحت راية الإمام حاكم السعودية وقتها الإمام محمد.

الذي قد أسسها قبل ثلاثة قرون واستمرت هذه الدولة إلى 1818، أما عن العاصمة آنذاك كانت الدرعية التي قام الإمام محمد باتخاذها عاصمة للسعودية، ومن بعد انتهاء حكم دولة السعودية الأولى، قد استطاع الإمام تركي أن يقيم الدولة السعودية الثانية.

بعد أن مر سبع سنوات حتى انتهى حكم الدولة الثانية السعودية 1891، وتمكنوا من ابتداء الدولة السعودية الثالثة، التي كان يحكمها وقتها الملك عبد العزيز بعد مرور 12 سنة.

ماهي عاصمة السعودية الأولى الدرعية هي عاصمة السعودية الأولى التي أقامها الإمام محمد، إذ أنه لا يمكننا أن ننسى الدور الهام الذي كانت تشغل فهي مركز حضارياً بالدولة،.

كما أنها سبباً بالموقع الجغرافي المميز والتواجد بالمنطقة التي تخص مفترق الطرق التجارية مما جعلها الأفضل، فهي النقطة الواصلة ما بين الشمال والمنطقة الجنوبية.