انت الان تتابع خبر مرسوم ملكي جديد .. وزارة الموارد تكشف وتزف مفأجاة سارة للمواطنين في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مرسومه الملكي، أن يتم إحياء ذكرى تأسيس المملكة في 22 من شهر فبراير، أي الموافق 2 من شهر شعبان وفقا للتاريخ الهجري؛ والسبب وراء ذلك أن هذا اليوم بالتحديد يرمز إلى عمق تاريخي، وحضاري وأيضًا ثقافي لكل القانطين بالمملكة العربية السعودية، إذ تأسست فيه الدولة لأول مرة على يد الإمام محمد بن سعود، وذلك عام 1727 م، أي 1139 هجريا.

كم يوم إجازة يوم التأسيس؟ وفي هذا السياق أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، أن إجازة يوم التأسيس سوف تستمر هذا العام لمدة 4 أيام، وذلك باعتبارها عطلة رسمية في جميع القطاعات والهيئات الحكومية، وكذلك أكدت أن الإجازة لكافة أفراد الدولة بدءا من طلاب المدارس إلى العمال والموظفين، حيث تبدأ يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير 2023، بينما تنتهي يوم السبت الموافق 25 من فبراير 2022 كالآتي:

اليوم الأول لإجازة ذكرى تأسيس المملكة: يوم الأربعاء 22 فبراير، أي 2 شعبان 1444 بالتاريخ الهجري. ثاني يوم من العطلة: الخميس الموافق 23 فبراير، وهذا يعني أنه في الثالث من شعبان1444 هـ. اليوم الثالث: الجمعة الموافق 24 فبراير للعام 2023، أي تحديدًا في يوم 4 من شعبان 1444 هـ. وأخيراً اليوم الرابع: السبت الموافق 25 فبراير2023, بعبارة أخرى 5 من شهر شعبان للعام 1444 هـ. كيف تأسست المملكة العربية السعودية؟ وبعد توضيح يوم التأسيس متى وكم إجازته، جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأسست لأول مرة على عدة مراحل، حيث شهدت فيها حالات انتقالية ما بين القوة والازدهار، ثم الضعف علاوة على عدم الاستقرار، إلى أن تم توحيد القبائل المتفرقة، ومن ثم تشكيل مملكة واحدة بملك ووحدة اقتصادية واجتماعية عالية البنيان، وذلك على النحو التالي:

تكوين مملكة اليمامة في القرن الخامس الميلادي؛ نتيجة استقرار بني حنيفة بأراضي شبه الجزيرة العربية. تكوين الدولة النبوية، عقب ظهور الإسلام بشبه الجزيرة العربية ودعوة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – إلى عبادة الواحد القهار. عصر الضعف نتيجة عدم الاستقرار بعد انتهاء الخلافة الراشدة. تأسيس مدينة يربع بشبه الجزيرة العربية على يد الأمير مانع بن ربيعة الحنفي في منتصف القرن التاسع من التاريخ الهجري. بناء الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، في عام 1139هـ /1727م، حيث كانت عاصمتها الدرعية. تأسيس السعودية الثانية بتوحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. المرور بفترة من الفوضى لمدة عشر سنوات كاملة. القضاء على الفوضى وتأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز آل سعود.