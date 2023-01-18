انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن عقوبة التشهير والغرامة المالية لكل مواطن ومقيم يقوم بتعبئة الوقود للسيارة بهذه الطريقة الشائعة .. تفاصيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بالتشهير بمواطن ومواطنة لقيامها بعملية الغش التجاري اثر بيع وقود مغشوش في المحطة التابعة لهما بمكة المكرمة.

وقالت الوزارة بأنها قامت بإيقاف كل من (شليه مشيلي شليه الهدهدي و عثمان أحمد محمد العمري) مستأجري لمحطة وقود في العاصمة المقدسة وعاملين هنديين (فيروز محمد علي كبو نقال ، ومحمد شاكر أحمد كايو تفال).

وجاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس ونقص معايرة مضخات الوقود.

وألزمت الوزارة المنشأة المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، ونشرت الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.