السعودية تزف بشرى للجميع وتعلن عن خطوات هامة وجديدة ستخفف فيها من الزحام .. هل سيتم حظر تجوال؟

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رياض - احمد صلاح - بدأ من اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير تقرر تنظيم دخول الشاحنات لمدينة الرياض عبر حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات مجدولة ومحددة مسبقاً، بهدف تقليل أوقات انتظار سائقي الشاحنات.

وسيصبح دخول الشاحنات للرياض أكثر راحة وذلك عن طريق اختيار الأوقات الغير مزدحمة مرورياً "الحجز الالكتروني" وسيستفيد من هذا القرار قطاع النقل أو سالكي الطرق والقطاع التجاري والصناعي بالرياض.

كما يهدف إلى تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها على مداخل المدينة ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وهذه الخدمة ستمكّن الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بمدينة الرياض، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف, كما ستساعد هذه الخدمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين .