انت الان تتابع خبر تعديل هام وعاجل على رسوم وشروط تجديد الإقامة السعودية لمدة سنة لكافة المهن ... تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد رسوم التجديد للاقامة في المملكة العربية السعودية من ابرز العقبات التي يواجها اغلب الوافدين في المملكة وذلك لعدم معرفتهم طرق التجديد وشروطها..

ويرجع هذا السبل اما لعدم معرفهتم او عدم متابعهتم لاخر اخبار الجوازات والمؤسسات المهتمة بالوافدين, فما هي اجراءات تجديد الاقامة في السعودية؟

هذا هو السؤال الابرز الذي يبحث عنها ملايين الوافدين في بلاد الحرمين الشريفين, وهنا نقوم نحن بدورنا في موقع الميثاق بنشر توضيح كافة تفاصيل رسوم تجديد الاقامة وطرق وشروط التجديد وغرامة التأخير.

وفي وقتٍ سابق من العام الجاري فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بتدشين منصة أبشر الإلكترونية، والتي يمكن للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من خلالها الحصول على خدمة تجديد الإقامة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة دون الحاجة للتنقل بين المصالح الحكومية توفيرا للوقت والجهد.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية للوافدين لمدة عام يمكن للمقيم أو الوافدين إلى السعودية معرفة رسوم تجديد الإقامة المنتهية، من خلال زيارة منصة أبشر الإلكترونية، حيث يمكن معرفة كافة الرسوم المستحقة والغرامات المطالبة بسدادها ليتمكن من تجديد الإقامة وكما نوضحها في التالي:

- التجديد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص لمدة عام مقابل 650 ريال سعودي.

- التجديد بالنسبة للعاملين في المزارع ومشابها لمدة عام مقابل 650 ريال سعودي.

- التجديد بالنسبة للتابعين للوافد وأعمارهم أقل من عشرون عاماً، لمدة عام مقابل 500 ريال سعودي. - التجديد بالنسبة للعمالة المنزلية، يقوم بسداد الرسوم صاحب المنزل وهي 600 ريال سعودي سنوياً. - التجديد بالنسبة للعامل العادي 650 ريال سعودي، أما إذا كانت العمالة زائدة عن عدد العمالة السعودية تكون 1350 ريال سعودي بواقع 800 ريال شهرياً و 650 ريال سنوياً. - التجديد بالنسبة للمرافقين للمقيم تصل إلى 200 ريال سعودي.

- تبلغ رسوم تمديد تأشيرة زيارة المقيمين 300 ريال سعودي.

الشروط الواجب توافرها لـ تجديد الإقامة في السعودية لا بد لجميع الوافدين الى المملكة العربية السعودية ان تتوافر فيهم شروط هامة من اجل تجديد الاقامة وهي كما نوضحها في التالي:

- يجب أن يتواجد طالب تجديد الإقامة في المملكة أثناء تجديد الإقامة.

- يشترط سداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة. - يشترط أن يكون جواز السفر ساري وقت التجديد. - في حال وجود أسرة المقيم معه في المملكة، يجب أن يكون للمقيم تأمينا طبيا.

- يجب أن لا يكون المقيم مسجل ضمن قائمة بلاغات التغيب عن العمل.

- يجب أن لا يكون المقيم مسجل فيه هروب من جانب الكفيل.

- يشترط أن لا يكون المقيم مطالب بسداد أي مخالفات أو غرامات.

خطوات تجديد الإقامة في السعودية عبر أبشر عليك عزيز الوافد ان تتبع جميع الخطوات التي نوضحها في التالي والتي تساعدك في تجديد الاقامة عبر موقع ابشر:

- عليك زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية من هنـــــــا.

- بعد دخولك الى موقع ابشر وومن الصفحة الرئيسية قم باختيار أبشر أفراد.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة. - بعد ذلك قم بكتابة الكود المرئي للتحقق. - اضغط على زر تسجيل الدخول. - قم باختيار الاستعلامات الإلكترونية. - ثم قم باختيار الجوازات. - بعد ذلك قم بالضغط على خيار تجديد الجواز. - بعد ذلك اكتب رقم الإقامة الخاص بك والكود المرئي. - ثم بعد ذلك إضغط على كلمة عرض. - تظهر لك صفحة تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمقيم ومدة سريان الإقامة. غرامة التأخير عن تجديد الإقامة في السعودية وفي حال تأخر المقيم عن تجيد الاقامة وبهذا الخصوص فقد, اوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه في حالة تخلف المقيم عن تجديد الإقامة في المواعيد المحددة قبل أنتهاء صلاحية الإقامة، أو في خلال الثلاثة أيام السماح بعد أنتهاء الصلاحية، سوف يتم توقيع الغرامات المنصوص عليها في النظام الخاص بإقامة الوافدين وهي كالتالي:

- في حالة التأخير للمرة الأولى، يتم سداد غرامة قدرها 500 ريال.

- في حالة التأخير للمرة الثانية، يتم سداد غرامة قدرها 1000 ريال.

- وفي حالة التأخير للمرة الثالثة، يتم سداد غرامة قدرها 1000 مع ترحيل المقيم خارج البلاد.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة في السعودية كشفت المملكة العربية السعودية عن عدة شروط لن يتم تجديد الإقامة لها ألا بعد التأكد من أوراق التأمين الصحي الذي يرفق مع أوراق التقديم على التأشيرة، ضمان دفع رسوم تجديد الإقامة، يجب تسديد المخالفات المرورية ويمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال أبشر قبل التقديم على تجديد الإقامة، الأوراق الثبوتية مثال جواز السفر تصريح العمل.

ذلك فقد صرحت الجوازات عن بعض الفئات التي تكون معفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة وهم كالتالي

المواليد الذين هم من أبناء المملكة أو المولودين في المملكة فهم أصبحوا حاملين للجنسية السعودية - الطلاب الذين يمتلكون تأشير الدراسة - يعفى منها من يرغب في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من المملكة

بعد ان تم رفع رسوم تجديد الإقامة تم أيضا أقرار بعض القوانين الأخري والتي تخص قطاع العمل والعمالة الوافدة

بشكل خاص حيث تم فرض رسوم العمالة الوافدة على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2020 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنويًّا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد، وفقًا لصحيفة الرياض.

فيما لم تختلف قيمة تجديد رسوم الإقامة في المملكة للمقيمين العاملين في المملكة لدى الشركات الخاصة، وبذلك تبقى قيمة تجديد الإقامة في السعودية عند 650 ريال سعودي في السنة، إلا أن رسوم تجديد الإقامة توقفت عند سعر 650 ريال.

سوف تدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا وبمجموع 3600 ريال سنويًّا، ويكون سعر تجديد الإقامة 2020 وبعد ذلك يتضاعف المبلغ سنويًّا حتى عام 2021 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد، فيما سيكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تساوي أو تقل عن أعداد العمالة السعودية في عام 2020 كالتالي: 3600 المقابل المالي السنوي “300 ريال عن كل شهر”، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 4350 ريالًا خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريالًا ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 8400 “700 ريال عن كل شهر، وبمجموع 9150 ريالًا للعام الواحد.

تسديد رسوم الإقامة عبر مصرف الراجحي حيث ان عملية التسديد تتم من خلال الخطوات التالية :

- الدخول على موقع مصرف الراجحي - قم باختيار قائمة المدفوعات.

- ثم اختيار خدمة السداد.

- ستظهر لك في هذه الخطوة اختيارات عليك الضغط على خانة المدفوعات الحكومية. - ثم اختيار خدمات المقيمين. - وتأتي خطوة الدفع.

- ثم اختيار نوع الطلب فنضغط على تجديد الإقامة. - وفي هذه الخطوة عليك إدخال رقم الإقامة، والمدة التي ترغب فيها.

- ثم تقوم بالضغط على كلمة استمرار. ونستمر في موقع الميثاق في نشر جميع اخبار الجوازات والمقيمين والوافدين في الاراضي السعودية.