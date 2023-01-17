انت الان تتابع خبر حتى لا تقع ضحية للابتزاز.. تعرف على كيفية استخدام هاتفك للعثور على الكاميرات المخفية في الفنادق وغيرها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثيرا ما يلجأ أصحاب المحلات التجارية والفنادق مجهولة الهوية لاستخدام الكاميرات في غرف تبديل الملابس أو غرف النوم، للتجسس على الضحايا ومن ثم ابتزازهم.

إلا أنه في مقالنا لليوم نكشف لك طرق ذكية للعثور على تلك الكاميرات باستخدام هاتفك المحمول، وفقا لما ذكر في موقع " theverge"، في البداية دعنا نتعرف سويا على آلية عمل تلك الكاميرات، عادة ما تستخدم الكاميرات المخفية ضوء الأشعة تحت الحمراي الذي لا يرى بالعين المجردة لالتقاط الصور أو الحركة في الغرف منخفضة الإضاءة أو المظلمة.

*آلية الكشف عن الكاميرات المخفية:

وهنا يأتي دور الهاتف الذكي، وبالحديث عن الجانب الإيجابي للتكنولوجيا، فإن الهواتف تمتلك مستشعرا خاصا قادر على رؤية تلك الأشعة بسهولة، وذلك من خلال الاستعانة بكاميرا الهاتف الأمامية كونها الوحيدة القادرة على ملاحظة ذاك الضوء الأحمر، أما عن آلية العثور على الكاميرات المخفية، فعليك أولا التأكد من أن الخاصية تعمل لدى هاتفك باتباع الآتي:

1- شغل كاميرا الهاتف ومن ثم وجهها نحو جهاز التحكم عن بعد سواء كان ريموت التلفاز أو أي جهاز لديك.

2- قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد وابحث عن ضوء صغير يصدر من المصباح الموجود به.

3- حاول رؤية الضوء مرة باستخدام الكاميرا الأمامية ومرة أخرى بالكاميرا الخلفية.

4- أثناء التجربة حاول جعل الغرفة مظلمة قدر الإمكان، حتى تتمكن من العثور على الضوء الأحمر.

بالإمكان الاستعانة بالطريقة المسبقة في حال رغبت بالبحث عن الكاميرات المخفية، أما إذا كنت قلقا بدرجة كبيرة يمكنك الاستعانة بأجهزة أكثر دقة يمكنها رصد الإشارات القادمة من الميكروفونات والكاميرات المخفية مثل جهاز كشف ترددات الراديو.