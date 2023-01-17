انت الان تتابع خبر الجوازات السعودية تصدر توضيح هام لكافة المقيمين وتعلن عن غرامة جديدة لكل من يفقد الإقامة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم المديرية العامة للجوازات السعودية ببذل المزيد من الوقت والجهد لأجل المواطنين وملايين المقيمين في المملكة، وذل من خلال توفير أجوبة للكثير من الاستفسارات الهامة التي ترد إليها، سواء من خلال الموقع الرسمي أو عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ومن أبرز ما قامت الجوازات السعودية بالتعليق عليه هي رسوم إضافة المواليد خارج المملكة وموقف المواليد داخلها، وكذلك توضيح هام آخر بقيمة غرامة فقدان الإقامة.

توضيحات الجوازات

وحول ردها على استفسار المقيمين بشأن: هل هناك رسوم على إضافة مواليد داخل المملكة أو خارجها، وما هي؟، قالت المديرية أنه يترتب على إضافة مواليد خارج المملكة مبلغ وقدرة 2000 ريال سعودي، أما مواليد داخل المملكة فهي مجانية دون أي رسوم، أما بالنسبة لفقدان الإقامة وما يترتب عليها من دفع أي مبالغ مالية، فأشارت إلى أن هناك رسوم غرامة فقدان الإقامة وقدرها 1000 ريال.

ورفع تعليق السفر بالهوية للخليج

وبعد أيام من قرارها برفع قرار تعليق السفر إلى مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية، ووجهت المديرية رسالة للراغبين في السفر إلى دول مجلس التعاون والدول العربية، من ضرورة التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر، أما بالنسبة للسفر الأخرى فهي 6 أشهر، مع الالتزام باشتراطات الدخول الأساسية إلى الدولة المراد السفر إليها.

وبعد القرار الأخير من قبل وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات، أصبح بإمكان جميع المواطنين داخل المملكة من السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهُوِيَّة الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها، مع الأخذ في الاعتبار أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.