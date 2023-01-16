انت الان تتابع خبر صدور قرار جديد يتعلق بارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء للضعف لكل من لم يقم بهذا الأمر فوراً في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توضيح هام وجديد حول القرارات الوزارية التي اصدرتها شركة الكهرباء السعودية حول الغرامات التي سيتم تطبيقها كعقوبة على الأشخاص الذي استهلكوا الكهرباء ولم يدفعوا فواتير الكهرباء بما يتعدى عن 1000 ريال، أو حتى ثلاث أشهر وتراكمها لمبلغ هائل.

وفي هذه السطور سوف نعرض لكم عبر منصة بلكونة الغرامات والعقوبات التي ستطال كل من تأخر عن سداد الفواتي وهي كالتالي:

أولاً إن زادت الفواتير عن ألف ريال ولم يسدد الشخص في الميعاد المحدد في مهلة الإنذار يفصل عنه التيار تماماً. يتم فصل التيار إن تأخر المستفيد في الدفع عن ثلاث شهور.

وشركة الكهرباء قالت بأنه يعطى للمواطنين إنذارات واختارات قبل عملية الفصل ويكون ذلك من خلال رسائل نصية ترسل للشخص العميل الذي تم تسجيله بشكل إلكتروني، ومدة السادات تكون 24 ساعه من بعد استلام هذا الإنذار وفي حال لم يسدد يفصل التيار.

تعمل الشركة السعودية للكهرباء على تطوير خدماتها وأسلوب تقديمها لهذه الخدمات بشكل مستمر، إذ استحدثت أكثر من طريقة تسديد رسوم عداد الكهرباء بشكل إلكتروني دون الحاجة لسدادها يدوياً، فأصبح يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً، لذلك ارتأينا في مقالنا هذا إلى تقديم طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالطرق المتاحة إلكترونياً.

طريقة تسديد رسوم عداد الكهرباء في السعودية

أقرت شركة الكهرباء السعودية نظام سداد ليكون الجهة التي يتم من خلالها تسديد الكهرباء سواء كانت فواتير أو رسوم أو التزامات مالية أخرى، إذ دعت شركة الكهرباء كافة المواطنين للالتزام بطرق السداد التي تم الإعلان عنها. كما أقرت مؤسسة النقد العربي السعودية لجميع البنوك العاملة أن كافة فواتير تسديد الكهرباء يتم تحصيلها من خلال نظام سداد أيضاً، ويعني ذلك عدم وجود أي رقم حساب بنكي خاص بالشركة السعودية للكهرباء، وذلك لتجنب تعرض المواطنين للاحتيال.

طرق تسديد الكهرباء​

حرصاً من شركة الكهرباء السعودية على توفير أفضل الخدمات لكافة المواطنين، إلى جانب الحرص على توفير الوقت والجهد عليهم؛ تم توفير عدة طرق سداد عن طريق الإنترنت، فيما يلي هي كيفية سداد فاتورة الكهرباء عن طريق النت أو بشكل إلكتروني: يمكن أن يتم تسديد الكهرباء باستخدام البطاقة الائتمانية، مثل سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا كارد أو الماستر كارد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء، أي أنه يتم تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت .

الهاتف المصرفي: إن كنت مشتركاً في خدمة الهاتف المصرفي من البنك الذي تتعامل معه.

سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الصراف الآلي : باستخدام جهاز الصراف الآلي التابع للبنك الذي تتعامل معه، أو عن طريق استخدام أجهزة السداد النقدي الموفرة من البنك.

سداد فاتورة الكهرباء عن طريق النت : ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك الخاص بك.

تفويض البنك: عن طريق الخصم المباشر من الحساب الخاص بالعميل لخصم قيمة الفاتورة.

الشيكات:

يمكن أن يتم قبول الشيكات المصرفية المصدقة في سداد فواتير الاستهلاك للكهرباء.

نقاط البيع:

يمكنك تسديد الكهرباء من خلال نقاط البيع التي تتوفر في مكاتب خدمات المشتركين.

عقوبة قدرها 1000 ريال أو أكثر بعد فصل التيار وتراكم فواتير الكهرباء وإن قام بتوصيل الكهرباء مرة أخرى يتم فرض عقوبات عليه طبقاً لأحد الإجراءات التي تخص ضبط المخالفات ويكون ذلك لمن يفكر بتوصيل الكهرباء بشكل غير شرعي أو نظامي، كما أنه يدفع 300 ريال لمعالجة المخالفة مع تكلفة فصل التيار مرة أخرى والتي تكون 200 ريال.

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