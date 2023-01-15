انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع أسعار الديزل .. عاجل من شركة غازكو بشأن ارتفاع أسعار اسطوانة الغاز في السعودية ووصوله إلى هذا الحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شركة أرامكو السعودية اعلنت رسمياً عن ارتفاع أسعار الديزل بكافة مشتقاته واعتماده رسميا في كافة المحطات، بدءا من الشهر الحالي يناير، وصارت الأسعار كما يلي:

سعر لتر الجاز ,0,52 ريال سعودي.

بينما ارتفع سعر لتر الديزل ليصل إلى ,0.75 ريال.

كما بلغ سعر لتر البترول المسال إلى ,0,75 ريال.

أما سعر لتر البنزين 91 فبلغ 2,18 ريال.

سعر لتر البنزين 95 بلغ 2,33 ريال سعودي.

ثم جاء سعر لتر الكيروسين بقيمة 0.70 ريال.

أسعار اسطوانة الغاز الفارغة بالسعودية

من الجدير بالذكر هنا اختلاف بيع أسطوانات الغاز بالمملكة حسب مكان البيع، ولكن بشكل عام هناك ثبات نسبي بأغلب مناطق المملكة، لتصل أسعار بيع أسطوانة الغاز الفارغة لما يلي:

سعر اسطوانة الغاز العادية بلغت 150 ريال بدون منظم.

أسطوانة غاز عادية بمنظم 180 ريال.

سعر بيع أسطوانة الغاز الجديدة وذفة تصل إلى 400 ريال.

ارتفاع أسعار اسطوانة الغاز بالسعودية

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو عن أسعار تعبئة اسطوانة الغاز بالمملكة العربية السعودية والتي يتم العمل بها حالياً بالأسواق، حيث أعلنت عن قيمة مبلغ تعبئة الأسطوانة شامل الضريبة المضافة ليصل إلى 25 ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر هنا أن ذلك السعر ليس شامل التوصيل للمنازل فهو يختلف ولكن بنسبة بسيطة حسب المنطقة الذاهب إليها، كما بينت الشركة أن سعر تعبئة أسطوانة الغاز 22 كيلو بالإضافة الى مصاريف التوصيل وصلت 80 ريال سعودي.

شركة المراعي تعلن عن ارتفاع سعر منتجاتها

أعلنت شركة المراعي بالمملكة العربية السعودية عن أنها رفعت أسعار منتجاتها من الألبان بزيادة وصلت 10% على السلعة، وجاء ذلك بعد إعلان أرامكو السعودية عن رفع أسعار الديزل الذي يُستخدم في نقل السلع والمنتجات الغذائية، وجاء ذلك وفق إعلان الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر.