انت الان تتابع خبر المرور السعودي يصدر قرار هام ومفاجئ يتعلق بكيفية سداد الغرامات للشخص المتوفي .. تفاصيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المرور السعودي عن توضيح هام يتعلق بكيفية سداد المخالفة المرورية للشخص المتوفي قبل توزيعها، حيث أعلن المرور السعودي قرار فاجأ الجميع بذلك.

رد المرور على سؤال هل المخالفة المرورية تسدد من تركة المتوفي قبل توزيعها؟ بأنه تسقط جميع القيم المالية على المخالفات المرورية عقب وفاة الشخص المطلوب أن يسدد تلك المخالفات.

ولكن هناك بعض الآراء الشرعية الأخرى التي تقول بأن هذا يعتبر دين وإنه لابد من سداده من تركه المتوفى إذا كان لديه مال قبل توزيع الورثة، سوف نتعرف على هذه الحالات والآراء التي تم الإعلان عنها في التالي.

هل المخالفة المرورية تسدد من تركة المتوفي

تقوم بعض الجهات الحكومية بإسقاط الديون على المستفيدين منها مثل بنك التنمية الاجتماعية، وكذلك المرور السعودي، وبعض من البنوك وغيرها لذلك؛ يأتي إجابة السؤال هل المخالفة المرورية تسدد من تركة المتوفي قبل توزيعها لينفي أن يتم تسديد الديون الخاصة بالمخالفات المرورية من خلال شركة المتوفي وإنما تسقط نهائيا عن المتوفي ولا يتم سداد أي من هذه الديون، ولكن متى يتم سداد المخالفات المرورية هذا ما نتعرف عليه من رأي العلماء في المملكة.

متى يتم سداد المخالفات المرورية واعتبارها دين على المتوفي

عن طريق آراء العلماء في المملكة والشيخ عبد الله المطلق أكد على أنه إذا حلت الوفاة على شخص ما وفي ذمته الديون سواء كانت مخالفات أو غرامات مالية لجهة المرور أو لغيرها، لن تسقط هذه الديون تلقائيا إلا من خلال ما تعلن عنه الجهة عن إسقاطها عن المتوفي فلا يلزمه شيء في هذه الحالة، ولكن في حال عدم الإعلان بإسقاط الديون في حالة الوفاة فإنه على الورثة أن يقوموا بتسديد تلك المخالفات من التركة قبل توزيعها، خاصة إذا كانت هذه المخالفات ليست لجهة حكومية ولكن تخص شركة أو مؤسسة فيتم إخراج المخالفات والديون من الوصية أو من التركة قبل توزيعها.