انت الان تتابع خبر اتفرج : السعودية تزف بشرى كبرى لكل فتاة سعودية تتزوج من مقيم وتمنحها هذه المزايا لأول مرة في تاريخ المملكة .. تفاصيل !والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضح المحامي السعودي أحمد المحيميد والمستشار القانوني ، أبرز المميزات التي يحصل عليها أبناء المواطنات والشروط التي يجب توافرها لمنحهم الجنسية السعودية.

وقال المحيميد أنه إذا كانت والدة الابن أو الأبنة مواطنة سعودية فهذا يمنحهم 3 نقاط إضافية في حال رغبوا بالتقديم للحصول على الجنسية حيث تضاف هذه النقاط إلى رصيده النقطي.

وتابع خلال مداخلة له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية أن الرصيد النقطي يشمل بقية العناصر مثل المؤهلات العلمية والإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات في السعودية، وإتقان اللغة العربية، ومصدر الدخل والثروة"، لافتا إلى أن كل هذه النقاط تكون في الاعتبار عند منح الجنسية السعودية.

ولفت إلى أن هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها الأبناء من أم سعودية حتى في حال عدم الحصول على الجنسية، ومنها حقوق الإقامة، والتعليم والصحة والعمل والحماية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية :-

وأشار إلى أنه يشترط في نظام التجنيس بصفة عامة لمن يلد ويقيم على أرض المملكة :" الإقامة الدائمة في السعودية من 5 إلى 10 سنوات حتى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية، والنقاط العلمية خاصة بعض التخصصات الدقيقة التي تحتاجها البلاد".

النقاط تصل إلى 23 نقطة في اللائحة :-

وتابع :" كذلك أعطى الفرصة لمن له غير الإقامة الدائمة إتقان اللغة العربية، ومتى ما كان له أم سعودية، أو أقارب سعوديين"، لافتا إلى أن الأمر يعتمد على تراكمية النقاط فمتى حقق الشخص نقاط أعلى يسهل الحصول على الجنسية السعودية، موضحا أن النقاط تصل إلى 23 نقطة حسب اللائحة.