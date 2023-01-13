انت الان تتابع خبر السعودية تتخذ قرار أوجع الوافدين وتعلن عن حرمانها واستبعادهم نهائيا من هذه الميزات والاعفاءات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية عن آلية استبعاد العامل أو المستفيد الأجنبي من نظام تأمينات العمل في حالة انتهاء التعاقد مع الجهة التي يعمل معها وذلك في ردها على سؤال أحد المغردين.

وجاء سؤال المغرد كالآتي "السلام عليكم، لدينا عامل غادر المملكة بتاريخ 27/12/2023 وحتى الآن لا يزال نشط في موقع التأمينات الاجتماعية ، علماً بأنه تم التأكد من بياناته بأنه خارج المملكة ، فما حل هذه الإشكالية ؟ ولكم الشكر؟”.

وردت المؤسسة عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” بقولها “مرحباً بك عزيزي العميل بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي ويتم استبعاد المشترك الغير سعودي آليًا من نظام التأمينات بعد استبعاده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”