انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر قرار باستدعاء 9 آلاف منتج شهير لخطورته على الصحة العامة .. تعرف عليه تخلص منه فورا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية باستدعاء نحو 9 آلاف وحدة من مرآة LETTAN ، وبررت ذلك بأنها تحمل عيوب قد تشكل خطراً على مستخدميها ويتبع هذا المنتج شركة “أيكيا”.

ونشرت الوزارة بيانا عبر حسابها في موقع “تويتر”، جاء فيه " أنه تم استدعاء 8,974 مرآة (LETTAN) من “ايكيا”ـ سنة الصنع: يناير 2021 وما قبله بسبب عيوب في الصناعة".

ووضحت بأن الخلل يكمن في أداة تثبيت المرآة بالحائط قد يؤدي إلى سقوطها مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة”.

وطلبت الشركة المصنعة من جميع عملائها الذين قاموا بشراء مرآة LETTAN المستدعاة، بالتوقف عن استخدامها والإسراع بطلب أداة تثبيت بديلة مجانًا.

سلامة العملاء

وتقول “أيكيا” إن سلامة العملاء تشكل أولويةً قصوى لديها، ودائمًا ما تكون نقطة البداية؛ لذا قررت استدعاء أداة تثبيت الحائط لمرايا LETTAN التي تم تصنيعها في الأسبوع الخامس من عام 2021 وما قبله (أي حتى تاريخ 31 يناير 2021م)؛ وذلك لاستبدال أداة التثبيت هذه التي قد تتعرض للكسر.

وأوضحت “أيكيا”، أنها تطور منتجاتها باستخدام برنامج تقييم واختبار دقيق للمخاطر؛ للتأكد من أن المنتجات تتوافق مع جميع القوانين والمعايير المعمول بها في الأسواق التي يتم بيع منتجاتها فيها. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد ورد إلى علمنا أن بعض التركيبات التي تثبت مرايا LETTAN بالحائط قد تعرضت للكسر؛ مما تسبب في سقوط بعض المرايا بشكل غير متوقع؛ لذلك تطلب أيكيا من جميع عملائها الذين قاموا بشراء مرآة LETTAN المستدعاة، التوقف عن استخدامها والإسراع بطلب أداة تثبيت حائطية بديلة مجانًا.