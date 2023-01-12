السعودية تعلن عن تعديل جديد في طريقة إستخراج تأشيرة سائق خاص للمرأة 1444 .. وهذه شروط الاستقدام

انت الان تتابع خبرالسعودية تعلن عن تعديل جديد في طريقة إستخراج تأشيرة سائق خاص للمرأة 1444 .. وهذه شروط الاستقدام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان إصدار تأشيرة إستقدام السائق الخاص للمرأة في السعودية تتم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي بسهولة حسب عدد الشروط التي حددتها المملكة لاجل توافرها في السائق دي يتم الموافقة عليه والحصول على التأشيرة.

وهذه الشروط تم تحديدها من قبل وزارة العمل السعودية، وفي المقال التالي سوف نوضح خطوات وشروط استخراج التأشيرة سائق خاص للمرأة .

طريقة إستخراج التأشيرة للحصول على سائق خاص للمرأة

سنقدم لكم طريقة إستخراج التأشيرة للسائق الخاص عن طريق الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة العمل السعودية.

يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت ثم الضغط على التأشيرات من الصفحة الرئيسية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات والبيانات.

يتم الضغط على خانة طلب التأشيرة وإختيار جنسية السائق.

يتم إستكمال جميع البيانات المطلوبة والضغط على حفظ وإرسال.

شروط الحصول على تأشيرة سائق خاص في السعودية؟



يحتاج الكثير من المقيمين في السعودية سائق خاص وذلك لبعض الحالات لمن تقدم في العمر ولا يستطع القيادة بمفرده ولمن لديه أسرة وأطفال للتوصيل لأكثر من مشوار منها العمل وتوصيل الأطفال للمدارس، حيث تم تحديد بعض الشروط من قبل إدارة المرور السعودية وهي:

أن يكون المتقدم للحصول على سائق خاص كبير في السن.

أن يزيد الراتب الخاص بالمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يكون حسابه في البنك أكثر 35000 ريال سعودي.

لديه أكثر من أربعة أولاد في مراحل تعليمية وعمرية متنوعة.

أن يكون المتقدم ليس لديه أي مخالفات ويجب تسديدها أولاً قبل التقدم لطلب سائق خاص.

