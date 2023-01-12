انت الان تتابع خبر السعودية : قرار صادم برف برفع أسعار التأمين على المركبات لهذا السبب المفاجئ .. تعرف على نسبة الزيادة الجديدة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركات التأمين في المملكة العربية السعودية بمضاعفة أسعار التأمين على السيارات بشكل ضخم وغير متوقع حيث رفعت الأسعار بنسبة 260% مقارنة بأسعارها في العام الماضي.

وسبب هذه الارتفاع الضخم غضب وإستياء مشتركي التأمين في المملكة ومن المحتمل أن يقوم العديد من الأشخاص بإلغاء عقود التامين الخاصة بهم .

وقال متعاملون ومسوقون لمكاتب تقديم خدمات التأمين على المركبات، أن القيمة الإجمالية للتأمين الشامل لبعض المركبات تصل إلى أكثر من 14 ألف ريال في حين تصل أسعار تأمين بعض المركبات الفاخرة إلى حوالي 30 ألف ريال في السنة.

وأشاروا إلى أن القيمة المقبولة للتأمين الشامل للمركبة في حدود لـ3500 ريال، فيما ارتفعت أسعار التأمين «ضد الغير» من 800 ريال إلى 2200 ريال، بنسبة زيادة 175%.

وبرروا ارتفاع أسعار التأمين إلى ازدياد حوادث السير «البسيطة» الناتجة عن الزحام الشديد داخل المدن وفي الطرقات الرئيسية والأحياء السكنية، وارتفاع أسعار قطع السيارات.