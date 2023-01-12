السعودية تصدر إعلان مفاجئ بالسماح بإدخال جميع البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى هذه الأماكن .. تفاصيل!

انت الان تتابع خبرالسعودية تصدر إعلان مفاجئ بالسماح بإدخال جميع البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى هذه الأماكن .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عدة قواعد جديدة لتنظيم عمل الأسواق الحرة في المملكة بهدف توسيع التجارة الحرة وتنظيمها.

وحسب ما أفاد به مذيع قناة" الإخبارية" فإن القواعد الجديد تضمنت ساعات العمل الخاصة بالمتاجر التابعة للأسواق الحرة والتي تم تحديدها بواقع 24 ساعة أي اليوم بأكمله.

وتابع: أن من ضمن القواعد أن يكون لمشغل السوق الحرة طلب تحديد ساعات العمل إضافة إلى اقتصار البيع على المسافرين القادمين إلى المملكة والمغادرين منها، وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وأضاف: أنه يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها، إلى الأسواق الحرة وإخراجها إلى خارج المملكة أو أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية .