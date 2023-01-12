انت الان تتابع خبر السعودية تعلن إيقاف خدمة تجديد إقامة التابعين لكل من لا ينفذ هذا الشرط الهام .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الوافدين في السعودية يرغبون بمعرفة كيفية تجديد اقامة تابع فوق 25 سنة ، والتي تعد من الأمور التي يصعب فهمها على الكثير من الوافدين في السعودية وكل من يستقدم عائلاتهم للإقامة معهم داخل اراضي المملكة.

وتعد هذه الوثيقة هي المتطلبات الرئيسية للإقامة في المملكة و التواجد بالمملكة بشكل قانوني، وفي حال عدم الالتزام بالأحكام المقررة لها يعاقب المخالف للترحيل النهائي من البلاد، وفي هذه السطور سوف نعرض لكم خطوات تجديد إقامة التابعين .

تجديد اقامة تابع فوق 25 سنة

أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال تجاوز التابع ل25 عامًا لابد ان يقوم بنقل كفالة التابع في حال كونه ذكرًا، وفي خدلة اذا كانت فتاة فلابد من تقديم ما يثبت أنها لم تتزوج بعد، و يجب أن يتم تقديم طلب نقل الخدمات للتابع الذي أتم 25 عامًا من أجل تجديد الإقامة التابعة له، فلن يتمكن من تجديدها قبل نقل الخدمات، و قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان عبر حسابها على تويتر ردًا على أحد المتابعين بأنه يمكن لرب الأسرة أن يقوم بتجديد إقامة التابعين له بشرط أن يكون متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية وقت التجديد، حتى ولو كان التابعين المراد تجديد الإقامة لهم خارج المملكة.

خطوات تجديد إقامة التابعين

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها للوافد في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتجديد إقامة التابعين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار أبشر أفراد.

منصة أبشر

منصة أبشر

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول.

اختر “خدماتي”.

قم باختيار “الجوازات”.

اختيار “تجديد الإقامة”.

أضغط على التابع المراد تجديد الإقامة له.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

تأكيد الطلب.