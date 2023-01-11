انت الان تتابع خبر السعودية تعلن إيقاف شامل ومنع أعمال بناء العقارات نهائيا لكل من لا يلتزم بهذا الشرط الوحيد .. تعرف عليه! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت أمانة جدة، تنبيهًا مهمًا لكل من يملك رخص هدم أو بناء العقارات، وقالت الأمانة أن وجود الرخصة ليس كافياً لبدء بناء العقارات أو عدمها وانما يجب قبل ذلك التعاقد مع ناقل مسجل لنقل مخلفات البناء حيث يعد التعاقد مع ناقل مسجل من أهم اشتراطات إصدار الرخصة.

ونشرت الأمانة تنبيهاً مهما عبر تغريدة على حسابها في “تويتر”توكد فيه على ضرورة التعاقد الالكتروني من خلال منصة مدينتي مع ناقل مسجل وجاء في نص التغريدة : “عزيزي صاحب رخصة (البناء – الهدم – الترميم- الحفر) تؤكد أمانة جدة على إلزامية التعاقد الإلكتروني من خلال منصة مدينتي مع ناقل مسجل لنقل مخلفات البناء والهدم لإستكمال إجراءات اصدار الرخصة”

شرط لاستكمال إجراءات إصدار رخص البناء

وأوضحت الأمانة في تنبيه سابق، أن التعاقد الإلكتروني مع ناقل مسجل يعد شرطًا لاستكمال إجراءات إصدار رخص البناء، مؤكدة أنه لن يجري احتساب كمية الدمارات الموردة إلى المردم إلا من خلال مركبات مسجلة عبر منصة مدينتي ومزودة بخدمة التتبع سواء كانت لأفراد أو مؤسسات أو شركات.

وأصدرت أمانة جدة 1.159 رخصة بناء مرتبطة بعقود إلكترونية، تخضع للتتبع من لحظة تفعيلها لضمان توريد كميات المخلفات إلى المردم، لافتة الانتباه إلى أن المنصة تعمل على الرصد الآلي لحالات الرمي العشوائي لمخلفات الهدم والبناء، حيث سجلت منذ إطلاقها 214 مخالفة رمي عشوائي.