انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تكشف تفاصيل مفاجئة عن اختبارات نصف الفصل الثاني .. هل سيتم الغاءها أم ستكون عبر مدرستي؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزامنا مع القرار الذي أصدرته وزارة التعليم حوا إجراء الاختبارات حضوريًا، فقد قام مستشاران تربويان بالمطالبة بإجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني عن بعد؛ وذلك نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها اغلي مناطق ومحافظات المملكة، بالتزامن مع انطلاقة الاختبارات مطلع الأسبوع الحالي.

الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي

وكشف المستشار عبدالله عطية الزهراني لصحيفة “عكاظ”، إن عدد من إدارات التعليم سارعت إلى تعليق الدراسة الحضورية ليوم أمس (الثلاثاء)، وكان الأولى على الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم أن تنفذ الاختبارات عن بعد عن طريق منصة مدرستي، دون أن يكون هناك تأخير أو ترحيل للاختبارات،

متسائلاً: في حال استمرار الحالة المطرية للأسبوع القادم، ماذا ستفعل المدارس مع الاختبارت المرحّلة؟”.

وأضاف الزهراني: “المنصة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الجائحة، وتم إجراء اختبارات نهاية الفصول ونهاية العام الدراسي عبرها سواء في مراحل التعليم العام أو الجامعي.

وأشار إلى أن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور استعدوا لتأدية الاختبارات خلال الأسبوع الحالي وفقاً لجدولة الفصل الثاني، لافتًا إلى أنه بالإمكان وضع ضوابط محددة لتأدية الاختبارات عبر المنصة لضمان تحقيق العدالة ومنع محاولات الغش.

وأوضح أن هذه الضوابط تتمثل في تحديد وقت معين لكل سؤال أسوة بما هو معمول به في اختبارات مركز قياس وبث رسائل توعوية لأولياء الأمور لحث أبنائهم على المذاكرة وعدم محاولة الغش.

سلامة الطلاب أولوية قصوى

من جانبه، قال المستشار نايف عون البركاتي، إن سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس تعد أولوية قصوى، ويعد محور سلامتهم أساس العملية التعليمية، واتخذت وزارة التعليم تعليق الدراسة احترازياً والاعتماد على المنصة الإلكترونية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد.

وأضاف أن الوزارة خطت خطوات جبارة منذ جائحة كورونا من خلال الاعتماد على المنصة بشكل مميز.

وأعرب البركاتي عن أمله في إجراء الاختبارات النصفية عبر المنصة لتفادي المخاطر، لافنًا إلى أن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أضحت لديهم ثقافة جيدة تجاه أهمية الدراسة الإلكترونية ونظام التعليم عن بعد.