انت الان تتابع خبر إعلان عاجل من السعودية باخلاء هذه المنازل فورا قبل بدء أعمال الهدد وإزالة العشوائيات في مكة .. وفصل خدمات الماء والكهرباء منها سيبدأ اليوم! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة اصدرت قرار عاجل بإخلاء العقارات التي سوف يتم استهدافها بالإزالة في مرحلة اخيرة قبل الإزالة.

لهذا طلبت الهيئة من أصحاب العقارات الإخلاء سريعا، خصوصا في حي المسفلة في مكة المكرمة، وجاء هذا بذات التوقيت الذي حددته الهيئة الملكية لفصل الكهرباء والماء عن الحي، في المقال تقرأ التفاصيل.

إخلاء العقارات المستهدفة بالإزالة في حي المسفلة

أعلنت الهيئة الملكية لمكة المكرمة ببدء مرحلة الهدم و الإزالة لكل العقارات التي سجلت في الخطة وذلك لإعادة تطوير الكدوة في حي المسفلة، و ذلك في يوم 15 من شهر محرم الحالي وعام 1444 والموافق 13 من أغسطس 2022 من العام الميلادي، حيث بدأت الهيئة بعمليات انذرا متكررة كما أوجدت للسكان أماكن بديلة متميزة لحين الانتهاء من التجديد والتطوير من الحي، وقالت الهيئة أنه سوف يتم فصل المياه والكهرباء عن الحي قبل الهدم، كما حددت رقم تليفون 920066600 للاستفسار وكذلك خصصت الهيئة موقع إلكتروني لتواصل ملاك العقارات المستهدفة للإزالة.

ما هي أسباب هدم أحياء في مكة

تعدد الأسباب التي جعلت الحكومة السعودية تلجأ إلي هدم أحياء بأكملها لعلى من أهم تلك الأسباب: