شاهد: فتاة سعودية الطلاق بسبب كثرة خروج زوجها .. وما حصل بعدها كان مفاجئا وخارج التوقعات !

انت الان تتابع خبر اتفرج : فتاة سعودية الطلاق بسبب كثرة خروج زوجها .. وما حصل بعدها كان مفاجئا وخارج التوقعات ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مقدم برنامج "الراصد" عبد الله الغنمي، بالكشف عن تفاصيل واقعة غريبة شهدتها أحد محاكم الأحوال الشخصية، والتي قامت فيها زوجة برفع دعوى تطلب فيها الطلاق.

وروى الغنمي إن الزوجة رفعت قضية تطلب فيها الطلاق، عقب وصول الطرفين أمام المحكمة، قالت الزوجة إنها رفعت الدعوى للرجوع إلى زوجها بعدما جلست عام كامل في منزل أهلها.

الخروج من المنزل

وادعت الزوجة أن سبب المشاكل بينها وبين زوجها، يرجع إلى سبب تواجده بكثرة خارج المنزل مع أصدقائه، ولذلك ذهبت إلى بيت أهلها واستمرت هناك عام كامل.

رد الزوج

ونفى الزوج رواية زوجته، قائلًا: "كثرة الطلبات فاقت ميزانيتي، وهذا الأمر يدفعني للخروج من المنزل، لأنها لحوحة في الحصول على ما تريد، دون تقدير وضعي المادي".

لا يريدون الطلاق

وفي النهاية، قال الغنمي: "لم تكن الزوجة تريد الطلاق وكذلك الزوج، لا تتركوا الشيطان يدخل بينكم بسبب أمور بسيطة، ولا يغرنكم ما تشاهدونه في الجوال من حياة وردية، ترى واقعهم مثلكم تمامًا وقد يكون أصعب، بس طبيعي ما راح يتكلمون فيها".