الاستعلام عن تأمين زائر مجلس الضمان الصحي 1444

الاستعلام عن تأمين زائر هي خدمة يتم الوصول إليها عبر الموقع الخاص بالضمان الصحي، وتتيحها المملكة العربية السعودية لكافة الأفراد المتواجدين على أراضيها، وذلك لأهميتها بالنسبة للدولة وللمقيمين بها من كافة دول العالم أيضًا، حيث إن التأمين الصحي بالنسبة للبعض هو مصدر الأمان، حيث يتكفل بالمصروفات المتعلقة بالصحة والفحوصات الطبية للزائر والمقيم، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف إلى خطوات الاستعلام عن تأمين زائر في مجلس الضمان الصحي، يمكنكم متابعتنا للتعرف عليها بشكل تفصيلي.

كيفية الاستعلام عن تأمين زائر

تتم خدمة الاستعلام عن تأمين زائر بأبسط الطرق الممكنة، فقط بتتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول عبر الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي، من هنا https://eservices.chi.gov.sa/Pages/ClientSystem/CheckInsurance.aspx.

إدخال رقم جواز السفر الخاص بك بطريقة واضحة.

تدوين الرمز المائي الموجود أمامك على الشاشة، في الحقل المخصص له.

يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة موافق، الموجودة اسفل الشاشة.

سوف تظهر أمامك جميع البيانات التي تريد الحصول عليها للاستعلام عن تأمين زائر.

استعلام عن تأمين زائر مجلس الضمان الصحي

يعد مجلس الضمان الصحي أحد أهم المنشآت الطبية التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية، ويتيح الاستعلام عن التأمين، بتتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع مجلس الضمان الصحي https://eservices.chi.gov.sa/Pages/ClientSystem/CheckInsurance.aspx.

اضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى الصفحة.

انقر على كلمة الاستعلام.

اختر منها استعلام عن تأمين الإقامة المميزة.

يمكنك الاستعلام من خلال رقم الإقامة، أو رقم جواز السفر الخاص بك.

يتم تدوين الرقم في الحقل المخصص له وتأكد أنه مؤلف من 6 أرقام.

انقر على أيقونة موافق وستجدها أسفل الصفحة.

سوف تظهر لك كافة البيانات التأمينية التي تستطيع عن طريقها التعرف على حالة تأمين الزائر.

استعلام عن تأمين زائر تكافل الراجحي

تعد طريقة الاستعلام عن تأمين زائر تكافل الراجحي، من أبسط طرق الاستعلام عن التأمين الصحي للزائرين، ويتم على النحو التالي: