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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن Eservices.ca.gov.sa والاستعلام من خلال الرابط الرسمي للخدمات الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن والذي يستقبل اعتراضات الأهلية عبر بوابة صوتك مسموع وذلك بعد أن يتم التعرف على كافة أسباب عدم القبول في الدفعة الجديدة وابتاع جميع شروط الاستحقاق وتصحيح البيانات المقدمة الخاصة بالعائل أو المعول وغيرها، أما عن خدمة صوتك مسموع، فهي البوابة الأساسية التي يتم استقبال شكاوى المتقدمين بالحصول على الراتب المخصص في برنامج حساب المواطن، والخاصة بعدم الأهلية أو عدم استكمال بيانات المتقدم وعدم الإفصاح عن الدخل وغيرها، ويقوم البرنامج بتوفيرها ليتم تقديم التظلم والاعتراض وأيضا الشكوى من تأخر الدفعة أو نقصانها أو شكوى خاصة من أحد موظفي البرنامج.

[Eservices.ca.gov.sa] موعد نزول حساب المواطن وطريقة تقديم اعتراض عن دفعة يناير 2023

وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عن تحديث منظومة الدعم والاستحقاق في برنامج حساب المواطن القديم، وإعادة استقبال الطلبات على البوابة الرئيسية المقررة للبرنامج من قبل، مع تحسين شروط الاستحقاق ورفع قيمة الدعم للمستحقين ليشمل فئات أكثر وأشمل من الشعب السعودي والذي تضرروا من خطط الإصلاح الاقتصادي بالمملكة ورفع الدعم، وأصحاب المشروعات الصغيرة من الفئات التي ينطبق عليها الاستحقاق للدعم في البرنامج بالنظام الجديد.

موعد فتح باب تقديم اعتراضات شهر يناير 2023

قام البرنامج الاجتماعي الأشهر بالمملكة بالإعلان عن موعد استقبال طلبات الاعتراض الإلكترونية على راتب وأهلية استحقاق راتب حساب المواطن للدفعة المستحقة رقم 62 من البرنامج والتي يتم صرفها يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، وذلك من خلال البوابة المخصصة لتقديم الاعتراض، صوتك مسموع، ويتم استقبال الاعتراض بعد أن يتم التعرف على أسباب الرفض وعدم التأهيل، والتي يمكن أن تكون لأحد الأسباب التالية:

عدم تسجيل مصادر الدخل بشكل دقيق.

أن يكون المتقدم لم يقم بتسجيل التابعين والبيانات المالية لهم.

ألا يتم تسجيل رقم الغيبان البنكي بشكل صحيح.

حدوث خطأ من أحد موظفي البرنامج أو خطأ في البيانات.

نسبة (76%) من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1850) ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر (2.1) مليون رب أسرة.

وأشار إلى أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وحتى الآن، بلغ (137) مليار ريال.

الساعة كم ينزل حساب المواطن تاريخ وتوقيت صرف وإيداع الدعم

تقرر أن يتم صرف دفعة دعم حساب المواطن لهذا الشهر يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، وهو الموافق يوم 17 جماد الأخرة 1444، حيث يتم إيداع قيمة دفعة دعم البرنامج لشهر يناير للمستفيدين من استحقاق الدعم، والمؤهلين في البرنامج للشهر الجديد، بقيمة 3.5 مليار ريال، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج هذا الشهر 11.1 مليون مستفيد وتابع، وذلك حسب بيان السيد عبد الله الهاجري، مدير التواصل لبرنامج حساب المواطن”

كيف أقوم بتقديم اعتراض على استحقاق برنامج حساب المواطن

يتم الدخول على رابط بوابة حساب المواطن للخدمات الإلكترونية. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول برقم الدخول ورقم الهوية على حسابه الشخصي. يتم الاستعلام عن الهلية. يقوم بالتعرف على أسباب عدم أهلية استحقاق الدعم لهذا الشهر. يعود إلى الصفحة الرئيسية. يتم الدخول على خدمة صوتك مسموع. يقوم بتسجيل الطلب من جديد فيه التعديلات اللازمة أو الشكوى من الاستحقاق. يتم الانتظار حتى يتم قبول الطلب، ويتم صرف الراتب بأثر رجعي إذا تم قبول الاعتراض.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

وبذلك نكون قد أوضحنا موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين لهذا الشهر، وذلك بعد صدور نتائج الأهلية لاستحقاق دعم البرنامج عن الدفعة الجديدة، كما شرحنا بالخطوات كيفية وطريقة القيام بتقديم اعتراض على عدم استحقاق أهلية صرف دعم برنامج حساب المواطن، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.