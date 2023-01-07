نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحج 2023 – 1444 رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj تسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن شروط الحج 2023 – 1444 من جانب وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بالتزامن مع بدء استقبال طلبات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في حج 1444، حيث بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عن طريق موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نُسك “اعتمرنا سابقاً” اعتباراً من تاريخ الخامس من يناير 2023م، فمن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، إلى جانب إيضاح شروط حج 1444 والأولوية في القبول.

شروط الحج 2023

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق أربع باقات متنوعة للحج هذا العام، وقد بدأت في إتاحة الحجز المُبكر للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية عن طريق موقعها الإلكتروني لمن يرغبون في أداء مناسك الحج هذا العام اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 5 يناير 2023م الموافق لتاريخ 12 جمادي الآخرة لعام 1444هـ.

وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة شروط حجز الحج والأولوية في التسجيل لحج عام 1444هـ، كما أوضحت شروط إضافة المحرم والمرافقين، فمن يرغب في الإطلاع على شروط حج هذا العام، يمكنه ذلك من خلال النقاط المرفقة بالتالي:

التسجيل لحجاج الداخل فقط “مقيم – مواطن”، ويجب العلم أنه لا يمكن إضافة زائر أو قادم بأي نوع من أنواع التأشيرات.

ألا يقل العمر عن 12 عاماً وفق التاريخ الهجري.

أن يكون قد اكمل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية.

لا يشكو من أي أمراض مزمنة حادة.

بدون أمراض معدية.

وقد أوضحت شروط إضافة المحرم أو المرافق، حيث يجب أن يكون المحرم مواطناً أو مقيماً، وأن يكون الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافق، وتكون إضافة المحرم المستثنى للمرافقين على نفس الحجز.

تنويه هام: تكون الأولوية في القبول لمن لم يسبق له الحج، وقد تم استثناء محرم المرأة التي لم تؤدي مناسك الحج من قبل، ويجب على المحرم تقديم طلب استثناء من هذا الشرط.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

تم فتح باب حجز الحج المبكر للعام الجاري 1444هـ لرغبة الوزارة في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقديم لأداء مناسك الحج بخطوات ميسرة على المتقدمين، والهدف من ذلك هو رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

بالإضافة إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، وهذا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة الرشيدة 2030م، ويمكن التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ممن تنطبق عليهم شروط الحج 2023 عن طريق اتباع الرابط التالي:

رابط التسجيل في الحج 1444 (http://localhaj.haj.gov.sa).

وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على أنها أتاحت التسجيل للمواطنين والمقيمين من دال المملكة على أربع باقات متنوعة وأسعار مناسبة تبدأ من 3984 ريال سعودي وهذه هي الباقة الاقتصادية.

باقات الحج 1444

أوضحت وزارة الحج والعمرة الباقات التي يمكن الاشتراك فيها بموسم حج 1444 والتي تبدأ من 3984 ريال سعودي بالباقة الرابعة، وأكدت على أن الأسعار المعلن عنها تشتمل على ضريبة لقيمة المُضافة، ويمكن الإطلاع على باقات حج 1444 من خلال التالي: