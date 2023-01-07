تمويل الأهلي قصير الأجل بفائدة منخفضه ومميزات رائعه وشروط سهله من البنك الأهلي

تمويل الأهلي قصير الأجل من اهم المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي. والذي تم إطلاقه والإعلان عنه حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين منه. كما تم الإعلان عن التمويل من خلال الصفحة الرسمية للبنك الأهلي السعودي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من المنتجات التمويلية الأخري والعروض التمويلية أيضا بالمملكة السعودية. والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين اليومية. ومن اهم تلك المنتجات التمويلية تمويل الأسره من بنك التنمية الاجتماعية وتعرف علي اهم الشروط وخطوات الحصول عليه. كما تم الإعلان أيضا عن نقل المديونية للتمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي والدعم السكني بهامش ربح تنافسي. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم مميزاته والشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل وتقديم الطلب الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني من خلال المقالة الأتية.

تمويل الأهلي قصير الأجل

اعلن البنك الأهلي السعودي عن مميزات تمويل الأهلي قصير الأجل والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

الحصول علي الموافقة الفوريه والسريعة.

إمكانية العميل من السداد المبكر.

أقساط شهريه ميسره لفترات من 3 شهور إلي 12 شهر.

التامين في حالات الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله حسب بوليسه التامين.

شروط التمويل الشخصي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم الشروط والضوابط لتمويل الأهلي قصير الأجل والتي يجب توافرها في المستفيدين. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

التمويل للسعوديين فقط.

يشمل القطاعات الحكومية والشركات الكبري.

الحد الأدنى لمده العمل شهر في القطاع الحكومي و3 شهر في الشركات الكبري.

التمويل يبدأ من 5000 ريال حتي 2500000 ريال.

خطوات الحصول علي التمويل الشخصي

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه تقديم طلب تمويل الأهلي قصير الأجل الكترونيا من الموقع الإلكتروني للبنك. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :