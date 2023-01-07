نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحج والعمرة تتيح الدفع على 3 دفعات لموسم الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بتسهيل الأمور على المُواطنين ليستطيعوا أداء الحج والعمرة حيث تصدر الوزارة بصورة مستمرة العديد من التسهيلات للحجاج، وخلال الفترة السابقة وجدنا أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة اتاحت للمواطنين الدفع على ثلاث دفعات لموسم الحج 1444 – 2023، وسنوضح لكم كافة التفاصيل في هذا المقال تابعوا معنا.

تفاصيل الدفع على 3 دفعات لموسم الحج

وقد بينت الوزارة أيضا بأن الدفعات الكاملة سوف تتم مباشؤة عقب القيام بإجراءات الحج وسيتم إصدار “الفاتورة الواحدة” وأيضا شئتم تحويل حالة الحجز إلى “مؤكد” بعد اتمام السداد، حيث سيتم الدفع عن طريق ثلاث دفعات وهما ما يلي:

الدفعة الأولى وسيتم سدادها خلال 72 ساعة من وقت الحجز وهي تبلغ نسبة 20%.

الدفعة الثانية سيتم دفعها خلال الموعد يوم 7/7/1444 هـ على أقصى حد وستكون بنسبة 40%.

الدفعة الثالثة وسيتم تسديدها خلال الموعد يوم 10/10/1444 هـ على أقصى حد وسوف تكون بنسبة 40%.

وبينت وزارة الحج والعمرة بأن هذه الدفعات سيكون لها الفاتورة المُستقلة وبعد القيام بتسديد جميع الدفعات في موعدها ستصبح حالة الحجز “مؤكد” وإذا لم يتم اتمام الدفع سيتم إلغاؤه.

وأكد “عبد الفتاح مشيط” نائب وزير الحج والعمرة تم على أن المملكة العربية السعودية قد قامت بإتاحة خدمة الدفع من خلال دفعات لاول مرة لتسديد قيمة الحج بالأقساط للعام الجارِ.

موسم الحج 1444

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 12 جمادى الثانية 1444 عن إتاحة الدفع على ثلاث دفعات لموسم الحج 1444 وبينت أن الدفع سيكون على فترات متباعدة، وعن طريق إنفوجراف بينت وزارة الحج والعمرة على حسابها الرسمي على تويتر بأنه سيتم توفير خيارات الدفع في موسم الحج 1444 للمواطنين في المملكة حيث يمكنهم الدفع على دفعات.