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عمر شويل - جدة خطوات تحديث حساب المواطن ومتى موعد وساعة نزول دعم البرنامج والتي أعلن عنهما البرنامج وطالب كافة المستفيدين منه بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم في البرنامج التي تشمل أيضا الإفصاح عن جميع المدخلات المالية من الدخل المكتسب وغير المكتسب الشهري لصاحب الطلب، رب الأسرة أو الفرد المستقل، وذلك لضمان الاستحقاق والاستمرار في الحصل على الدعم الشهري من البرنامج.

خطوات تحديث حساب المواطن موعد وساعة نزول الدعم وأهمية الإفصاح عن بيانات الدخل

ويكون جميع من تخلف عن تحديث البيانات أو تخلف عن تغيير الوضع المالي الحالي جريمة يعاقب عليها القانون، حسب المادة 17 من اللائحة، كما يكون عليه إعادة استرجاع كافة المبالغ التي تقاضاها منه من قبل.

تحديث البيانات للمستفيدين وصدور أهلية استحقاق حساب المواطن “يناير 2023”

يدعو البرنامج عبر رسالة نصية لهم بضرورة التحديث بالبيانات الخاصة بهم على صفحة البرنامج وفق الآليات التالية:

ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد في فترة لا تزيد عن 15 يوم من تغير الحالة.

يتم الإفصاح عن جميع الدخل المالي له، مكتسب أو غير مكتسب.

يجب تسجيل البيانات الصحيحة والإفصاح عن كافة الدفعات المالية المستلمة من قبل.

تويتة حساب المواطن ورسالة المستفيدين

أعلن البرنامج بيان هام ورسالة إلى جميع المستفيدين تخص قوانين وضوابط الحصول على الدعم من البرنامج:

«على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغيير».

ما هي البيانات التي يجب الإفصاح عنها للمواطن

الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الحكومي، وكذلك راتب الزوجة أو الدخل الشهري للأسرة.

تسجيل الراتب التقاعدي ويكون على المواطن تسجيله أيضا في بند الدخل غير المكتسب.

مدخلات النشاط التجاري والذي يكون بالشراكة أو المشروعات التجارية التي تدر ربحا شهريا أو سنويا على صاحب الحساب.

الدخل الناتج عن الاستثمار العقاري كتجارة العقارات أو الإيجارات وعوائد الأعمال الحرة.

تصريح عبد الله الهاجري حول التثبت من البيانات

أعلن السيد الهاجري إرسال رسائل إلى جميع المسجلين بضرورة تحديث البيانات والإفصاح عن الدخل.

أكد على مراجعة البيانات جميعها مع الجهات الحكومية والمنصات التي فيها دليل نشاط الأفراد للتثبت من البيانات المقدمة.

وأشار على ضرورة تغيير الدخل بعد فترة لا تزيد عن 15 يوم من التغيير وإلا يتعرض صاحب الحساب لقوانين البرنامج العقابية.

أكد السيد الهاجري أن الفرد المستقل هم الأفراد البالغين 18 عام أو يزيد ولهم استقلالية في الدخل والمسكن.

يمكن حصول المستقلين على الدعم إذا انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، الدخل الشهري والعمر والاستقلالية، كما يجب أن يكون عقد الإيجار الخاص به موثق إلكترونيا عبر منصة إيجار ، أو مسكن حكومي أو طلابي أو غيره.

، أو مسكن حكومي أو طلابي أو غيره. يتم دراسة أهلية الذين قاموا بتحديث البيانات للتأكد من استحقاق راتب الشهر الجديد.

خطوات تحديث حساب المواطن

يتم تسجيل الدخول على برنامج خدمات حساب المواطن. يقوم المستخدم بالاختيار بالتسجيل والتحديث عبر الحساب العادي أو عبر المنصة الوطنية الموحدة نفاذ. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري الخاص به ورمز التحقق. يقوم بالدخول على الصفحة الشخصية وتغيير ما يلزم. يجب التأكد من صحة جميع البيانات وإرفاق الوثائق بها قبل أن يتم تحديث البيانات والخروج.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

موعد وساعة نزول صرف إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير 2023

أعلن برنامج حساب المواطن على صفحته الرسمية على منصة توتير عن موعد وساعة نزول دعم برنامج حساب المواطن لهذا الشهر، وذلك لمن تم التحقق من أهليتهم لاستحقاق دعم البرنامج، حيث ستكون ساعة نزول الدعم في حسابات المستفيدين في تمام الساعة 12 من منتصف ليلة يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، الموافق 17 ربيع الأخر 1444، ويمكن لمن تم رفض أهليته التقدم باعتراض في المواعيد المُحددة لتقديم الاعتراض.