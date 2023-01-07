نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj تسجيل الدخول وشروط الحج 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1444 لحجز حج هذا الموسم عبر موقع وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa الإلكتروني، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن فتح باب الحجز لموسم الحج هذا العام من داخل المملكة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والتوصيات الصحية الواردة في شروط الحج 2023، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الحج لاستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين واختيار برنامج أو باقة الحج المناسب ومنشأة الحج التي ترغب في التعاقد معها.، إلى جانب إيضاح شروط التسجيل ولمن تكون الأولوية.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1444

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أنه انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ضمان سلامة الحجاج وأمنهم، فقد تقرر زيادة عدد حجاج هذا الموسم من الداخل والخارج وفقاً للحصص التي خصصتها الوزارة لكل دولة، مع مراعاة الأخذ بالتوصيات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

حيث تسعى المملكة وحكومتها بشكل دائم إلى تمكين أكبر عدد من المسلمين بكافة أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مع المحافظة على سلامة الحجاج والمكتسبات الصحية الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الحالي يسعى العديد من المسلمين حول العالم في تأدية الحج لهذا العام موسم 1444 – 2023م.

هذا وقد فتحت وزارة الحج والعمرة باب التسجيل في الحج لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ الخامس من شهر يناير 2023م الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر جمادي الآخرة لعام 1444هـ، فمن يرغب في حجز حج هذا الموسم، يمكنه ذلك عن طريق اتباع رابط التسجيل لحجاج الدخال المرفق بالتالي:

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1444 (http://localhaj.haj.gov.sa). موقع وزارة الحج والعمرة (haj.gov.sa).

شروط الحج وزارة الحج والعمرة 1444

تم الإعلان من جانب وزارة الحج والعمرة عن الشروط الواجب توافرها لدى من يرغب في أداء مناسك الحج هذا الموسم، ولمن تكون الأولوية في التسجيل عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني، فمن يرغب في التعرف على شروط الحج يمكنه ذلك من خلال التالي:

تم فتح باب التسجيل فقط للمواطنين والمقيمين، ولا يتاح إضافة الزائر أو القادم بأي نوع من أنواع التأشيرات.

تكون الأولوية في التسجيل لمن لم يسبق له أن قام بأداء مناسك الحج، وأعلنت الوزارة عن استثناء فئة واحدة فقط وهم محرم المرأة حال لم تحج من قبل، ويتم ذلك من خلال رفع طلب استثناء من جانب المحرم.

استكمال التحصين بالجرعات الأساسية لفيروس كورونا التي اعتمدتها وزارة الصحة السعودية، وإكمال لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.

لا يقل عمر المتقدم عن 12 عاماً بالهجري.

لا يكون مصاباً بأي مرض مزمن حاد أو أي مرض معدي.

أما عن شروط إضافة المحرم أو المرافق، فقد أوجبت وزارة الحج أن يكون المحرم مواطناً أو مقيماً، وأن يكون الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو ثلاثة عشر مرافق، مع مراعاة أن تكون إضافة المحرم المستثنى للمرافقين على نفس الحجز، ويتم التسجيل الآن من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1444 الرسمي المرفق.