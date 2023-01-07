متي صرف حساب المواطن لشهر يناير 2023 «الموارد البشريه توضح» وما هي شروط استحقاق برنامج حساب المواطن

متي صرف حساب المواطن لشهر يناير 2023 كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن للدفعة 62 الخاصة بشهر يناير الجاري لعام 2023م، حيث أن الدعم المقدّم بخصوص البرنامج يخدم فئات معينة تم شملها للاستفادة منه، إذ حددت الوزارة يوم محدد يتم فيه صرف المعاش من كل شهر ميلادي وينتظر المواطنون هذا اليوم بشغف كبير حتى يحصلوا على راتبهم الشهري الذي تقدمّه لهم الحكومة لتحسين مستوى معيشتهم وحالتهم المادية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 62 لعام 2023م

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد صرف المعاش الخاص ببرنامج حساب المواطن للدفعة 62 وذلك في يوم العاشر من شهر يناير 2023م، ولكن بالنسبة إلى الزيادة التي يتم الحديث عنها مؤخرًا فإنه لم يتم الحديث عنها من أي جهات رسمية تابعة للوزارة حتى الآن.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

من خلال منصة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية بالدخول عليها عبر الرابط الخاص.

قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد” واملأ كل الخانات والبيانات المطلوبة والظاهرة أمامك.

من البيانات المطلوبة هي رقم الهاتف المحمول واسمك كاملًا ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

سيتم إرسال رسالة هاتفية SMS على الهاتف المحمول تحتوي على كلمة السر قم بكتابتها في المكان المخصص.

وبعدها انقر على زر “تسجيل الدخول” وبذلك يكون لديك حساب على المنصة ويمكنك استكمال البيانات للحصول على الدعم.

بعد ذلك تتم مطالبتك ببعض البيانات الأخرى المتمثلة في عنوانك الوطني والحساب البنكي والدخل الشهري وبيانات العقارات وأي بيانات عامة.

بعد أن تقرأ كل شروط المنصة للاستفادة من البرنامج قم برفع كل الصور والمستندات المطلوبة التي تعمل على دعم الطلب وانقر بعدها على “إتمام الطلب”.

قم بمراجعة بياناتك مرة أخيرة حتى تتأكد من صحة كل ما أدخلت وبعدها قم بالنقر على زر “تقديم طلب التسجيل”.

شروط استحقاق برنامج حساب المواطن