250 ألف ريال بدون كفيل والتقديم أونلاين لجميع العملاء في المملكة

250 ألف ريال بدون كفيل منتج تمويلي يستهدف خدمة جميع احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية وذلك من خلال أسهل الشروط والمتطلبات وإجراءات سريعة وسهلة للحصول على المبالغ المالية المتاحة من خلال هذا المنتج، هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية.

أحصل على 250 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويلك نقدى وفورى بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي، هذا التمويل الشخصي يتيح للعميل إمكانية الحصول على المبالغ المالية التى يحتاج إليها بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة أيضاً إلي تحويل الراتب الشهري له، هذا التمويل الشخصي أحد أهم المنتجات التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الشركة هذا القرض الشخصي بشروط ميسرة وسهلة علي جميع العملاء وذلك إلي جانب الإجراءات السريعة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

لماذا يختار العميل منتج التمويل الشخصي من شركة تسهيل؟

وفرت شركة تسهيل للتمويل منتج التمويل الشخصي بالعديد من المزايا والتى تجعله الإختيار الأول والأمثل لجميع احتياجاته.

التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج هذا المنتج التمويلي من العميل وجود كفيل أو ضامن للحصول على المبالغ المالية التى يحتاج إليها.

أيضاً لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من تمويل شركة تسهيل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تقدم شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

هذا المنتج التمويلي متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل الشخصي.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة تسهيل للتمويل لسداد المبالغ المالية المتاحة من خلال عرض التمويل الشخصي من شركة تسهيل.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

هذا المنتج التمويلي متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل ؟

تتيح شركة تسهيل للتمويل للعميل الذي يرغب في الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة إمكانية التقديم على الطلب أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت وذلك بداية من التقديم على الطلب وتعبئة إستمارة طلب تمويل شركة تسهيل وحتي توقيع العقد أونلاين وذلك بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.