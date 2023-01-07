آلية برنامج دعم المتعثرين من المواطنين بالمملكة في دفع إيجار المسكن

آلية برنامج دعم المتعثرين من المواطنين في المملكة في دفع إيجار المسكن، حيث أن ذلك البرنامج قام مجلس الوزراء بإصداره بهدف دعم المواطنين بالمملكة، وهؤلاء المواطنين لابد من أن يكونوا من غير القادرين علي سداد أي مستحقات للسكن، ولابد من أن تكون تلك الظروف لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويجب علي المواطنين المتعثرين في المملكة متابعة موقعنا للتعرف علي آلية برنامج دعم المتعثرين من المواطنين في دفع إيجارات مساكنهم في المملكة، وشروط الاستفادة من هذا البرنامج ويمكن التعرف علي الفئات المستفيدة من البرنامج بالمملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من هذا الدعم

إن هذا البرنامج يكون لدعم أي مواطن تعثر في سداد إيجار منزله، ولكن لابد من أن تتوفر فيه شروط الاستفادة من برنامج دعم المتعثرين، كما أن هذا البرنامج تكون الشروط المطلوب توافرها في المتعثرين كالتالي:

لابد من توافر عقد إيجار سكني للمواطن المتعثر يكون موثق في شبكة الإيجار.

يجب أن يصدر قرار تنفيذي في حق المواطن المستفيد من قبل قاضي.

أن تقوم لجنة الدعم المركزية بإصدار قرار بنوع الدعم الذي يستحقه المتقدم.

أن يكون المتقدم من الفئات المستفيدة من هذا الدعم، فإن الفئات المستفيدة هم كالتالي: مواطن مريض أو تكون أسرة متوفي أو سكين أو من المواطنين ضيفي القدرة المادية في المملكة العربية السعودية.

آلية برنامج دعم المتعثرين من المواطنين

يعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم في رؤية 2030 في المملكة، حيث أنه يستهدف الأسر والمواطنين الأشد حاجة في المملكة، فإن الألية التي سوف يستخدمها كل مواطن بعد التحقق من الشروط لاستفادة من برنامج دعم المتعثرين تكون كالتالي:

إن الحالات المتعثرة في الدفع تصل بشكل آلي من المحكمة إلي البرنامج بعد صدور الحكم.

تقوم اللجنة المركزية بفحصة ودراسته لتحدد نوع الدعم المستحق تقديمه للمواطن.

يتم تقديمه بعد والي ثلاثون يوم أي شهر من إحالته من القضاء.

حيث أن الاستفادة من هذا البرنامج تكون من خلال الرابط التقني من الجهات ذات العلاقة وليس عن طريق القيام بتقديم طلب من قبل المواطن المستفيد.