قبل الإيداع بساعات .. حساب المواطن يوضح سبب حرمان المستفيد من الدعم المالي المخصص وتجميد حسابه في السعودية

انت الان تتابع خبر قبل الإيداع بساعات .. حساب المواطن يوضح سبب حرمان المستفيد من الدعم المالي المخصص وتجميد حسابه في السعودي والان مع التفاصيل

سبب حرمان المستفيد من دعم حساب المواطن

رياض - احمد صلاح - أعلن حساب المواطن مؤخرًا العديد من التحذيرات للمستفيدين والمسجلين الجدد في برنامج الدعم، وذلك من أجل زيادة نسبة الشكاوى التي كان تستقبلها وزارة الموارد البشرية، وأوضحت سبب حرمان المستفيد من الدعم المالي الخاص بحساب المواطن في هذه الحالة فقط ، فيجب أن يقوم بالخطوات الآتية لاستحقاقه الدعم المالي مرة أخرى من الوزارة.

أوضح برنامج حساب المواطن على شكوى متكررة في البرنامج، وهي تجميد الحسابات الخاصة بموقع حساب المواطن، وعدم صرف الدعم للمستفيد، وأوضح البرنامج بأن ذلك يعود إلى تأخر المستفيد بتحديث البيانات المطلوبة منه أو إرفاق المستندات في الفترة المستحق بها لذلك وهي 90 يومًا، ولذلك قام حساب المواطن بتعليق جميع الحسابات.

شروط حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن العديد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها مسبقًا قبل التسجيل، ومن أهم هذه الشروط هي الآتي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عمره أكبر من 18 عامًا.

يجب أن يكون مقيم في المملكة.

يشترط عدم خروجه عن المملكة لمدة 90 يومًا خلال 12 شهرًا قبل التسجيل.

عدم إبقاء المستفيد في دار الإيواء أو الرعاية الصحية.

يشترط أن لا يكون المستفيد مسجون.

يجب الإفصاح عن بيانات الدخل الشهري من خلال وثيقة.

في حالة وجود تابعين للمستفيد يجب تحديدهم مع أعمارهم إن كانوا أكبر من 18 عامًا أو أقل من ذلك.

يشترط أن تتوافق جميع البيانات الخاصة بالمستفيد مع الجهات المختصة في المملكة.

حاسبة حساب المواطن

قد أوضح برنامج الدعم من خلال موقع تويتر طريقة حسابة حساب المواطن، وذلك من خلال معرفة مقدار المبلغ المالي الذي ممكن أن يحصل عليه المستفيد، بعد التأكد من نتائج صدور الأهلية وأنه مؤهل للصرف، فيمكن اتباع هذه الخطوات الآتية: