قبل توقف الدعم .. حساب المواطن يوضح خطوات تحديث بيانات المستفيد في البرنامج برقم الهوية 1444 في السعودية

رياض - احمد صلاح - من المهم جدا تحديث حساب المواطن لمن يتلقى الدعم الشهري من البرنامج، كما أنه شرط الأساسي لتلقي الدعم هو دقة البيانات المدخلة والاستعداد لتحديثها إذا تغيرت، حيث تعد بيانات حساب المواطن السعودي المسجل في البرنامج من أهم الإجراءات التي يجب على جميع المستفيدين اتخاذها، إذا كانت بياناتهم المسجلة في برنامج الدعم جديدة وإتمام هذه العملية ليس بالأمر الصعب، ويمكن للمستفيدين من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
تحديث بيانات المستفيد برقم الهوية
بالإضافة إلى إمكانية تحديث حساب المواطن، يمكن للمستفيدين من دعم حساب المواطن تحديث بياناتهم من خلال رقم الهوية ويتم ذلك على النحو التالي:
- التسجيل إلى حساب المواطن.
- أدخل رقم الهوية الوطنية، ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.
- يتم إدخال المعرف وكلمة المرور، ثم رمز التحقق المرئي.
- انقر فوق زر الإدخال.
- انقر فوق خيار تفاصيل الطلب.
- تم تحديد حقل إدارة المرفقات.
- يقوم المستخدم بإجراء التحديثات التي يريدها ثم يضغط على زر التالي.
- الضغط فوق أوافق على قبول صحة جميع البيانات المدخلة.
- انقر فوق الزر حفظ وخروج لإكمال التحديثات بنجاح.
رابط تحديث حساب المواطن
فيما يتعلق بكيفية تحديث حساب المواطن، الخطوات كالتالي:
- الذهاب إلى البرنامج.
- انقر فوق الزر تسجيل الدخول.
- أدخل رقم التعريف الوطني في الحقل المخصص للاسم أو رقم التعريف.
- انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.
- انقر على أيقونة تفاصيل الطلب.
- يقوم المستخدمون بإجراء جميع التعديلات التي يريدونها.
- انقر لقبول صلاحية البيانات الجديدة التي تم إدخالها.
- من خلال النقر على زر حفظ.
شروط التسجيل في حساب المواطن.
وضع برنامج حساب المواطن شروطًا بناءً على اجتماع المتقدمين، وقبول أو رفض طلباتهم للانضمام إلى البرنامج، وهذه الشروط هي كما يلي:
- يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا.
- ألا يكون لدى مقدم الطلب أية أصول مالية مسجلة باسمه.
- يجب ألا يكون لدى المتقدمين سجل تجاري نشط.
- أن يكون المتقدمون سعوديين.
- يجب على المتقدمين تلبية متطلبات الدخل.
- أن يكون المتقدمون مقيمين دائمين قانونيًا داخل حدود الدولة.
- جميع البيانات التي تم إدخالها أثناء التسجيل في البرنامج صحيحة.
- يجب ألا يكون المتقدمون في أي لجوء أو سجون حكومية.
- أن ليس للطالب حكم قضائي ضده.
كيفية التسجيل في حساب المواطن 1444
بعد تقديم عملية تحديث حساب المواطن بالخطوات ومعرفة الشروط الواجب توافرها للتسجيل، يجب عليك المتابعة لتقديم خطوات التسجيل في برنامج الحساب المدني والمتابعة بالترتيب التالي:
- الذهاب لحساب المواطن.
- انقر على زر “تسجيل جديد”.
- يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري.
- أدخل رمز التحقق المرئي.
- اقرأ الشروط والأحكام للتسجيل للحصول على حساب مواطن، ثم قم بقبولها.
- انقر فوق أيقونة التسجيل.