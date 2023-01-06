انت الان تتابع خبر قبل توقف الدعم .. حساب المواطن يوضح خطوات تحديث بيانات المستفيد في البرنامج برقم الهوية 1444 في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من المهم جدا تحديث حساب المواطن لمن يتلقى الدعم الشهري من البرنامج، كما أنه شرط الأساسي لتلقي الدعم هو دقة البيانات المدخلة والاستعداد لتحديثها إذا تغيرت، حيث تعد بيانات حساب المواطن السعودي المسجل في البرنامج من أهم الإجراءات التي يجب على جميع المستفيدين اتخاذها، إذا كانت بياناتهم المسجلة في برنامج الدعم جديدة وإتمام هذه العملية ليس بالأمر الصعب، ويمكن للمستفيدين من خلال منصة أبشر الإلكترونية.