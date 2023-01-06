انت الان تتابع خبر السعودية تداهم مدرسة تديرها عمالة وافدة .. وما وجدوه فيها كان مفاجئا للغاية! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكنت أمانة جدة من ضبط موقع مهجور في نطاق العزيزية يضم بداخله مستودع للخضروات بدون وجود أي تصاريح بالإضافة لمعمل متكامل لصنع عربات الباعة المتجولين ويقوم على هذا المعمل عمالة مخالفين نظامياً.

وقالت الامانة أن جهود الرقابة الميدانية، أسفرت عن عدة نجاحات واخرها ضبط هذا الموقع المهجور وقامت الأمانة بإزالة المعمل بعد مصادرة كافة المضبوطات بالإضافة لاتلاف 50 عربة خشبية.

وأوضح المهندس عمرو الدقس مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مبنى مهجور كان مخصصا كمدرسة مستأجرة، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في تخزين الخضراوات وصناعة عربات خشبية الباعة الجائلين.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.