انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة تتعلق بدمج الفصل الدراسي الثاني بالثالث ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت اخبار ضم الفصل الثاني والثالث في هذاا العام الدراسي لجميع المراحل الدراسية لذلك سوف نوضح لكم في سطور هذه المقال حقيقة هذا الخبر وهي كالتالي

حقيقة ضم الفصل الثاني والثالث

لقد انتشر في الفترة الأخيرة عدد كبير من الشائعات نحو إلغاء الفصل الدراسي الثالث في السعودية وتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد بالإضافة إلى الكثير من الأخبار المنتشرة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى قيام العديد من الأشخاص بالمملكة يشعرون بالحيرة ما جعلهم يريدون معرفة الحقيقة.

لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتوضيح بأن ما يقال عن ضم كل من الفصل الدراسي الثاني والثالث علي منصة مدرستي بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد ما هي إلا مجرد شائعات يقوم بها بعض الأشخاص من أجل حدوث البلل، كما صرحت بأنه لا يجب على الناس الانسياق وراء هذه الشائعات وعليهم أن يحرصوا ويتأكدوا من مصادر موثوقة بشأن كل ما يخص البلاد.

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم صدور حتى وقتنا هذا بخصوص الفصل الدراسي الثالث وان الدراسة سوف تستمر في الفترة الحالية بصورة طبيعية وانه سوف يتم الإعلان أول بأول عن أي مستجدات بخصوص تعليق الدراسة في المملكة من خلال القنوات الشرعية للوزارة.

إلغاء الفصل الدراسي الثالث

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية بالرد على سؤال العديد من الأشخاص بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثالث، حيث انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات نحو إلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية ما أدى إلى قيام الوزارة بالرد على هذا والقول بلت هذا مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة وان الفصل الدراسي الثالث لم يتم إلغاؤه.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على حقيقة ضم الفصل الثاني والثالث َرد وزارة التربية والتعليم بالسعودية على ذلك، كما تعرفنا حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.