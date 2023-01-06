انت الان تتابع خبر النيابة العامة السعودية تعلن عن عقوبة الترحيل إلى الأبد والسجن والغرامة لكل مقيم يرتكب هذه المخالفة مجددا! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذير شديد اللهجة لكل من تخول له نفسه القيام بالتسول بشكل مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما حددت العقوبة التي ستلحق بالفعل من سجن وغرامة.

ونشرت النيابة العامة، تغريدها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الموافق 6 يناير عقوبات جرائم التسول المنصوص عليها في نظام مكافحة التسول وهي كالأتي :-

1- السجن مدة تصل إلى سنة.

2- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.

3- الإبعاد عن المملكة لكل من عوقب من غير المواطنين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقا لأحكام الفقرة السابقة، بعد انتهاء عقوبته، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

وقالت النيابة أن التسول يعد من الأفعال الغير مشروعة، ويصنف من الممارسات المحظورة، حيث أن هذه الظاهرة تنطوي على محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، تتسم بالخطورة العالية.

تحذير حول المواد المخدرة

وفي سياق منفصل، حذرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، من إنشاء موقع على الاشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وقالت النيابة: “يحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت”.