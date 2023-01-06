السعودية تزف بشرى كبرى وتعلن عن تخفيض كبير في أسعار الحج الجديدة للحجاج من داخل المملكة .. تعرف عليها بالتفصيل!

انت الان تتابع خبرالسعودية تزف بشرى كبرى وتعلن عن تخفيض كبير في أسعار الحج الجديدة للحجاج من داخل المملكة .. تعرف عليها بالتفصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الحج والعمرة بالاعلان عن باقات الحج للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك عقب الإعلان عن بدء استقبال طلبات الحجز المبكر للحج عبر نسك أو موقع الوزارة .

وتأتي باقات الحج لمن هم داخل المملكة بأربع فئات وبأسعار مناسبة للجميع شاملة أسعار القيمة المضافة وسنبدأ بذكر :-

_ الباقة الاقتصادية والتي تبدأ من 3984 ريالاً ، تشمل السكن والاعاشة في مكة وعرفات ومزدلفة.

كما هناك ثلاث باقات أخرى بأسعار متفاوتة حسب الخدمات التي تقدم ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

وأتاحت الوزارة تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.